Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Prezydent Krakowa pozwał posła Konfederacji. Chodzi o pieniądze z KPO

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pozwał posła Konrada Berkowicza
Kontrowersje wokół KPO. Zalewska: premier wiedział, że tych konsekwencji nie będzie
Źródło: TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pozwał posła Konfederacji Konrada Berkowicza za - jak przekazał - "jawne kłamstwa" w sprawie pieniędzy z KPO. Poseł twierdził, że firma prezydenta i jego brata otrzymała 140 tysięcy złotych dotacji. Miszalski odpowiedział, że nie posiada udziałów w żadnej spółce, a Berkowicza nazwał kłamcą.

Na początku sierpnia polityczną burzę rozpętało udostępnienie na rządowej stronie mapy firm, których wnioski o dotacje ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oceniono pozytywnie. Pieniądze dla branży HoReCa - czyli hotelarsko-gastronomicznej - przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Niektóre z dotacji wzbudziły poważne wątpliwości, bo dofinansowania miały zostać przeznaczone między innymi na jachty, sauny czy solaria. Pozytywnie oceniono także wniosek właściciela klubu dla swingersów.

Berkowicz i jego "sposób na życie z fejków". Nie tylko jego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

FAŁSZBerkowicz i jego "sposób na życie z fejków". Nie tylko jego

Michał Istel, Renata Gluza

Gdy sprawa wypłynęła, politycy prawicy zaczęli szukać powiązań między środkami z KPO a środowiskiem związanym z obozem władzy. Wskazali między innymi, że dofinansowanie na swój biznes otrzymała żona jednego z najbogatszych posłów, Artura Łąckiego z KO. Pojawiły się także nieprawdziwe informacje, jak ta, jakoby dotację dostał brat szczecińskiej radnej KO Urszuli Pańki. Problem w tym, że polityczka nie ma brata.

Dotacja dla firmy Miszalskiego? Z dokumentów wynika co innego

8 sierpnia poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, że "brat prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z PO, Henryk Miszalski razem z prezydentem miasta posiadają duże udziały w firmie 4 Travel, która właśnie… otrzymała prawie 140 tysięcy zł dotacji z KPO".

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz
Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

"Rozumiem, że to nie tę spółkę miał na myśli premier, kiedy mówił dziś o zwrotach?" - skomentował Berkowicz. Odniósł się w ten sposób do oświadczenia Donalda Tuska z tego samego dnia, który stwierdził, że w przypadkach, gdy wydatki były "nieuzasadnione merytorycznie", będzie on oczekiwał "szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków".

Aleksander Miszalski jest nie tylko prezydentem Krakowa, ale też szefem małopolskich struktur Platformy Obywatelskiej. W przeszłości posiadał on udziały i był prezesem zarządu wskazanej przez Berkowicza spółki 4 Travel, zajmującej się organizacją grupowych wycieczek turystycznych. Według danych z KRS był Aleksander Miszalski był udziałowcem od powstania firmy w 2018 roku do stycznia 2024, gdy trwała już kampania samorządowa. Wówczas wspólnikiem został jednak jego brat, Henryk.

Według oświadczenia majątkowego za 2024 rok, złożonego w czerwcu bieżącego roku, prezydent Krakowa nie posiada już udziałów w żadnej spółce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poseł pokazał Wisłę pod Wawelem. "Nie wiedziałem, że kanalizacja jest dla pana taką nowością"

Poseł pokazał Wisłę pod Wawelem. "Nie wiedziałem, że kanalizacja jest dla pana taką nowością"

"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka na profilu PiS

FAŁSZ"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka na profilu PiS

Zuzanna Karczewska

Miszalski o Berkowiczu: kłamca, spotkamy się w sądzie

11 sierpnia prezydent Miszalski odpowiedział na wpis Konrada Berkowicza. "Poseł Berkowicz jawnie kłamie twierdząc, że posiadam udziały w spółce 4Travel. Moje oświadczenie majątkowego jest dostępne publicznie. Nie znajdują się w nim żadne akcje czy udziały w jakichkolwiek firmach" - napisał prezydent.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Jak podkreślił, o dofinansowaniu w wysokości 138 tysięcy złotych dla firmy 4 Travel dowiedział się z doniesień medialnych.

"Nie ma żadnego związku między moją funkcją publiczną a decyzją o przyznaniu dotacji. Dodam jeszcze, że Zastępca Przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie HoReCa w Małopolsce jest Edward Szydło, mąż Beaty Szydło. Zważywszy na moją 'ciepłą' relację z Beatą Szydło, nie sądzę, by moje nazwisko działało na korzyść wniosku" - napisał Aleksander Miszalski w mediach społecznościowych.

Prezydent Krakowa poinformował też, że nie będzie dłużej tolerował "uprawiania polityki na kłamstwie, półprawdach i manipulacjach" i wezwał Berkowicza do "zaprzestania naruszania" jego dóbr osobistych. "Pan poseł ma 48h na opublikowanie przeprosin. W przeciwnym razie sprawa ta trafi do sądu" - napisał.

Berkowicz nie przeprosił. Zamiast tego opublikował drugi wpis, w którym przekazał, że Miszalski "grozi mu sądem", mimo że "miał udziały w spółce, która dostała 138 tys. z KPO". "Był jej prezesem jeszcze w ZESZŁYM ROKU. Ale wypisał się z niej zanim otrzymała pieniądze a udziały… przejął jego brat! Więc domaga się przeprosin, bo nie ma z tym nic wspólnego" - ironizował polityk Konfederacji.

19 sierpnia Miszalski opublikował nagranie, w którym poinformował, że pozywa posła Konfederacji do sądu. Informację podał w nietypowy sposób: opublikował na Facebooku nagranie, na którym wymienił "trzy miejsca, w których warto spotkać się w Krakowie".

"Z drugą połówką? Na Plantach. Idealne na wieczorny spacer. Ze znajomymi? Pod Adasiem (pomnikiem Mickiewicza - red.). Tu zawsze ich spotkasz. A z posłem Berkowiczem? Najlepiej w sądzie" - powiedział prezydent. Do wpisu dołączył krótki komentarz: "Spotkanie z prawdą może być bolesne dla kłamcy. Pozywam posła Berkowicza, bo prawdy trzeba bronić".

Miszalski poinformował we wtorek dziennikarzy, że będzie domagał się od polityka Konfederacji przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na rzecz krakowskiego hospicjum św. Łazarza.

Poprosiliśmy posła Konrada Berkowicza o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

To nie pierwszy raz, kiedy poseł Berkowicz atakuje Aleksandra Miszalskiego, którego był konkurentem w wyborach samorządowych w 2024 roku. W lipcu poseł Konfederacji opublikował nagranie spływających do Wisły ścieków. Zaznaczył, że w przeszłości Miszalski protestował przeciwko podobnym zdarzeniom i interweniował w tej sprawie u ówczesnego prezydenta miasta, Jacka Majchrowskiego, "a teraz, jako prezydent, nic z tym nie zrobi".

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Udostępnij:
TAGI:
KonfederacjaKPOKrakówSamorząd
Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko. "Ma znaleźć się w kadrze"
Najnowsze
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów
Opole
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin chce rozmawiać z Zełenskim u siebie
Świat
shutterstock_2477405973
Oszczędności mogą być potężne. Kosztem pracowników
BIZNES
imageTitle
Legia "zmieniła zasady gry". Chce więcej za utalentowanego obrońcę
EUROSPORT
Burze
Groźne burze i ulewy. Tutaj mogą pojawić się alarmy IMGW
METEO
Adan Szłapka
Do 5 lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Rząd wprowadza zmiany
Anna Bielecka
Restauracja
"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu
BIZNES
Karol Nawrocki
Będzie Rada Gabinetowa. Jest postanowienie prezydenta
Polska
Donald Tusk
Tusk na urlopie? Rzecznik rządu odpowiada
Polska
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
WARSZAWA
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Premiera dokumentu o Ozzym Osbournie wstrzymana tuż przed emisją
Kultura i styl
imageTitle
Nie żyje Paweł Borkowski. Komentator wrestlingu miał 45 lat
EUROSPORT
shutterstock_1935859393
Rekordowa kumulacja w tym roku
BIZNES
Region Smokowieckiego Siodełka, gdzie odkryto wodospad - zdj. poglądowe
W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad
METEO
Zełenski, rozmowy
W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie
Świat
imageTitle
Vingegaard ma zadebiutować na wielkiej imprezie. Kolejne starcie gigantów
EUROSPORT
Kobieta miała prawie sześć promili alkoholu w organizmie
Pijana 73-latka za kierownicą. Tak jechała przez miasto. Nagranie
Lubuskie
Władimir Putin
Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania
Świat
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Bez Polski w Białym Domu. Teraz wzajemne oskarżenia i przerzucanie winy
Polska
Świadkowie podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę
Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie
Trójmiasto
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
WARSZAWA
praca biuro shutterstock_174876011_1
Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary
BIZNES
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
WARSZAWA
Rada Europejska, Tusk
Tusk po spotkaniach z przywódcami. Ogłosił, czego chcą "wszyscy"
Polska
Cysterna dachowała
Cysterna dachowała i wpadła do rowu
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica