Papież Franciszek odwiedził Polskę w czasie Światowych Dni Młodzieży

Papież Franciszek odwiedził Polskę w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Była to jego pierwsza pielgrzymka w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wizyty w Polsce papież modlił się w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau oraz na Jasnej Górze. Pojawił się też w papieskim oknie przy ulicy Franciszkańskiej 3.

Wizyta Franciszka w Polsce rozpoczęła się w 27 lipca 2016 roku podczas drugiego dnia Światowych Dni Młodzieży. - Po raz pierwszy odwiedzam Europę Środkowo-Wschodnią i cieszę się, że rozpoczynam od Polski, której synem był niezapomniany św. Jan Paweł II, inicjator i promotor Światowych Dni Młodzieży - wyznał wówczas papież.

W swoim pierwszym przemówieniu w naszym kraju, Franciszek zwrócił uwagę, że "Polacy potrafili sprawić, aby przeważyła dobra pamięć". Jako przykład wskazał pojednanie polsko-niemieckie. - Inicjatywa, która początkowo angażowała wspólnoty kościelne, zapoczątkowała nieodwracalny proces społeczny, polityczny, kulturowy i religijny, zmieniając historię stosunków między oboma narodami - powiedział wówczas Franciszek.

Podkreślał, że "życie musi być zawsze przyjęte i chronione, od poczęcia aż do naturalnej śmierci". Zaznaczał, że "do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie".

Papież Franciszek w Krakowie

Podczas pielgrzymki Franciszek - wzorem Jana Pawła II - pojawił się także w oknie papieskim Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3., gdzie powitały go tłumy wiernych z całego świata.

Drugiego dnia pielgrzymki (28 lipca) odwiedził sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie przewodniczył mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Nawiązując tam do polskiej historii powiedział, że została ona "uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi". Życzył, aby Maryja "zaszczepiła w narodzie pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości, bez ulegania pokusie izolowania się i narzucania swej woli". Podobnie jak Jan Paweł II i Benedykt XVI podarował gospodarzom Jasnej Góry – ojcom paulinom – złotą różę, która została umieszczona przy wizerunku Czarnej Madonny.

Tego samego dnia spotkał się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie zachęcał ich, aby nie pozwolili się zwieść tym, którzy oferują im iluzję życia.

Podkreślał także znaczenie miłosierdzia i otwarcia na uchodźców. - Znając żarliwość, z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę, serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich - powiedział papież.

Podobnie jak jego poprzednicy, Franciszek modlił się następnego w ciszy w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie spotkał się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Po drodze odwiedził Wadowice, miasto dzieciństwa Jana Pawła II.

Droga krzyżowa na Błoniach

Podczas Drogi Krzyżowej na Błoniach 29 lipca podkreślił, że "Droga Krzyżowa nie jest sadomasochistycznym nawykiem", ale "Droga Krzyżowa jest jedyną, która zwycięża grzech, zło i śmierć, ponieważ doprowadza do promiennego światła zmartwychwstania Chrystusa, otwierając horyzonty życia nowego i pełnego. Jest to droga nadziei i przyszłości". - Kto nią podąża z hojnością i wiarą, daje ludzkości nadzieję i przyszłość - powiedział Franciszek.

Kulminacyjnym punktem wizyty papieża w Polsce była msza św. posłania na Campusie Misericordiae w Brzegach. W czasie liturgii Franciszek przestrzegał młodych przed smutkiem mówiąc, że nie jest on godny chrześcijanina".

- Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmiechem i z otwartymi ramionami wy głosicie nadzieję i jesteście błogosławieństwem dla jedynej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie! - apelował wówczas do młodych Franciszek.

Ostatnim akcentem było spotkanie z wolontariuszami, Komitetem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami w krakowskiej Tauron Arenie. Pamięć i odwaga - to, jak mówił podczas tego spotkania papież, dwa warunki, by mogli stać się "nadzieją przyszłości". Radził młodym ludziom, by byli dzielni i jak najwięcej rozmawiali z osobami starszymi czerpiąc od nich mądrość.

Mottem Światowych Dni w Krakowie było jedno z ośmiu błogosławieństw: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

