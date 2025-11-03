Porwany w Olkuszu, znaleziony przypadkiem w Pruszkowie. Prokuratura zna motywy

Mężczyzna porwany w Olkuszu. Nagranie z monitoringu Źródło: Policja małopolska

Olkuszanin został porwany w piątek. - Zostaliśmy poinformowani przez osobę, która była naocznym świadkiem pewnego nietypowego i dziwnego zdarzenia. Zobaczyła samochód, który w biały dzień, w centrum Olkusza, nagle zatrzymał się przy idącym chodnikiem mężczyźnie i ten mężczyzna został wciągnięty przez innego człowieka do środka, po czym ten pojazd gwałtownie odjechał - relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego małopolskiej policji.

Świadek przekazał policji film ze zdarzenia.

Policja opublikowała z kolei nagranie z monitoringu z momentu wciągnięcia mężczyzny do auta.

- Tego samego dnia ustaliliśmy osoby, które poruszały się tym pojazdem. Ustaliliśmy również, że ten pojazd przekroczył granice Małopolski i znalazł się na Śląsku - opisuje policjantka.

Jak dodaje Zbroja-Zagórska, nagrania z monitoringów wskazywały, że 42-latek jest w Czechowicach-Dziedzicach i że jest wolny. - Apelowaliśmy, żeby zgłosił się na policję - mówi rzeczniczka.

Porwany został wylegitymowany przypadkiem w Pruszkowie

Następnego dnia - w sobotę - policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden był w pracy, drugi - we własnym mieszkaniu. Co zeznali? Śledczy nie ujawniają. Wiadomo tylko, że według ustaleń policji, porwali oni 42-letniego mieszkańca Olkusza na zlecenie jego partnerki. Usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności. Zatrzymano także kobietę.

42-letni mężczyzna został odnaleziony w niedzielę około południa w Pruszkowie. - Przypadkiem - mówi Zbroja-Zagórska. - Został wylegitymowany przez policjantów z powodu wykroczenia, które popełnił - dodaje.

Nieoficjalnie, ze źródła zbliżonego do śledztwa, wiadomo, że policjanci przyłapali porwanego mężczyznę na kradzieży alkoholu.

Jak informuje w komunikacie prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, 42-latek miał być więziony przez kilka godzin. "Motywem działania mężczyzn był konflikt ich znajomej z pokrzywdzonym. Pokrzywdzony był jej konkubentem i zamieszkiwał wraz z nią w Olkuszu" - podaje rzeczniczka.

42-latek prawdopodobnie pochodzi z okolic Warszawy. Po co pojechał do Pruszkowa? Dlaczego nie zgłosił się na policję? Sprawę wyjaśnia prokuratura w Olkuszu.

