Powstaje portret pamięciowy sprawcy. "Sposób działania wskazuje, że to ten sam mężczyzna". Jest pod obserwacją

Cztery osoby zostały ranione ostrym narzędziem w centrum handlowym w Olkuszu. 23-letni napastnik został zatrzymany i trafił na obserwację psychiatryczną do szpitala. Policja sprawdza, czy to ten sam mężczyzna, który dzień wcześniej ranił 60-latka.

Napastnik zatrzymany, jest w szpitalu

- Mężczyzna został ujęty przez ochroniarzy galerii i przez policjantów, jednak zdążył zranić cztery osoby. Wszystkie cztery osoby trafiły do szpitala, ich stan na tę chwilę nie jest nam znany. Mężczyzna to 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego - powiedział TVN24 aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.