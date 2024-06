Kierowca autokaru stracił przytomność, nauczycielka przejęła kierownicę

Uczniowie stanęli na wysokości zadania

Cytowane we wpisie nauczycielki podkreślają, że podziękowania należą się też uczniom, którzy zachowali się wzorowo. - Reagowali na każde słowo, polecenie, zachowali pełną dyscyplinę. Byliśmy na środku bardzo ruchliwej drogi. Nasz autokar stał na środku drogi, z dwóch stron pędziły tiry i samochody. Z naszej strony to było kilka sekund, ale potem były dwie godziny troski o to, żeby nie doszło do kolejnej tragedii. To wymagało współpracy między nauczycielkami a uczniami – stwierdziła Bożena Kalinowska