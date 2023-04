Na drodze lądują puste butelki i puszki, w rowach opony i gruz. GDDKiA rusza z akcją

Śmieci na drodze to problem. W pasie drogowym, na parkingach, miejscach odprawy podróżnych i na poboczach lądują opakowania po jedzeniu i napojach, ale też na przykład zużyte opony, czy gruz. Dlatego 22 kwietnia - w Światowy Dzień Ziemi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad startuje z akcją "Droga to nie wysypisko". - Chcemy pokazać uczestnikom ruchu skalę zjawiska - podkreślają drogowcy.

Opakowania po jedzeniu, puste butelki, kubki i puszki. To wszystko ląduje na polskich drogach wyrzucone z okien samochodów. A to - jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - nie tylko truje środowisko, ale może być niebezpieczne, bo zalegające na drogach śmieci mogą przyczyniać się do wypadków.