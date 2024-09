Największą liczbę martwych zwierząt stwierdzono w powiecie proszowickim, na brzegach rzeki pomiędzy mostem w Nowym Brzesku a klasztorem w miejscowości Hebdów. Ryby miały mieć poparzone skrzela. - Wstępne ustalenia wskazują, że nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Wisły prawdopodobnie ściekami o charakterze głównie bytowym, co spowodowało pogorszenie się jakości wody, co z kolei przełożyło się na śnięcie ryb – powiedział na briefingu prasowym wojewoda małopolski. Zanieczyszczenia wydostały się do Wisły poprzez rów z oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Wylotem tym do rowu odprowadzane są ścieki o barwie szarobrunatnej i silnym odorze zbliżonym do surowych ścieków bytowych czy komunalnych. Jak podano, wypływ ścieków "był intensywny". Według informacji przekazanych na briefingu prasowym, obecnie skażeń wody nie ma.