Kraków Napadali, bili, handlowali narkotykami. Służby rozbiły grupę przestępczą Oprac. Michał Malinowski |

CBŚP zatrzymało 10 osób, zabezpieczono broń i sprzęt do produkcji narkotyków Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Do zatrzymań ośmiu osób doszło na początku czerwca. Dodatkowo do prokuratury doprowadzono z zakładów karnych dwie osoby odbywające już kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Wszystkie osoby to obywatele Polski w wieku od 23 do 52 lat.

Prokurator przedstawił podejrzanym ponad 50 zarzutów. Obejmują między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, udział w bójkach i pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi, rozboje, uszkodzenie mienia oraz przestępstwa związane z obrotem środkami odurzającymi.

CBŚP zatrzymało 10 osób, zabezpieczono broń i sprzęt do produkcji narkotyków Źródło zdjęcia: CBŚP

"Podczas przeszukań prowadzonych w miejscach pobytu zatrzymanych oraz w innych wytypowanych lokalizacjach funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli cztery jednostki broni krótkiej wraz z amunicją. Broń została przekazana do szczegółowych badań balistycznych. Ponadto zabezpieczono granat hukowo-błyskowy, proch czarny, a także prekursory chemiczne i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji amfetaminy" - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji.

CBŚP zatrzymało 10 osób, zabezpieczono broń i sprzęt do produkcji narkotyków Źródło zdjęcia: CBŚP

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

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