Napadali, bili, handlowali narkotykami. Służby rozbiły grupę przestępczą
Do zatrzymań ośmiu osób doszło na początku czerwca. Dodatkowo do prokuratury doprowadzono z zakładów karnych dwie osoby odbywające już kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Wszystkie osoby to obywatele Polski w wieku od 23 do 52 lat.
Prokurator przedstawił podejrzanym ponad 50 zarzutów. Obejmują między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, udział w bójkach i pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi, rozboje, uszkodzenie mienia oraz przestępstwa związane z obrotem środkami odurzającymi.
"Podczas przeszukań prowadzonych w miejscach pobytu zatrzymanych oraz w innych wytypowanych lokalizacjach funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli cztery jednostki broni krótkiej wraz z amunicją. Broń została przekazana do szczegółowych badań balistycznych. Ponadto zabezpieczono granat hukowo-błyskowy, proch czarny, a także prekursory chemiczne i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji amfetaminy" - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
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