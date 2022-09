Więcej czasu na używanie kopciuchów. Decyzja małopolskich radnych, komentarze polityków i ekspertów

"Najbliższa zima to będzie czarna, smogowa trująca zima"

- Będziemy dłużej kisić się w tym gęstym koktajlu toksycznych rakotwórczych związków. To oznacza tyle, że walka ze smogiem zostanie opóźniona i moim zdaniem to nie będzie jeden rok - podkreśla Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Ekolodzy są pewni, że krok wstecz, na który zdecydowali się radni, nie zmobilizuje mieszkańców do wymiany pieca. - Nie wiem, czy państwo pamiętacie maseczki, które województwo małopolskie, przygotowało w związku z covidem - mówi radny niezależny Tomasz Urynowicz. - Ja się obawiam, że tych maseczek braknie, bo najbliższa zima to będzie czarna, smogowa trująca zima - dodaje.

Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że zmiana jest konieczna, bo ludzie do końca roku nie zdążą z wymianą pieców. - Chcemy ustanowić prawo, które będzie możliwe do wyegzekwowania. Pan nam tu zarzuca jakiś powrót do średniowiecza. Ja bym powiedział, że panowie chcecie powrócić do feudalizmu - komentuje przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda z PiS.