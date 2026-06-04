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MAŁOPOLSKIE

Jechał z naprzeciwka, śmiertelnie potrącił rowerzystę

Ruch na drodze jest zablokowany
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Pożarna Małopolska
Tragiczny wypadek w miejscowości Łosie w Małopolskiem. Rowerzysta został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Pomimo długiej reanimacji, nie udało się uratować życia mężczyzny.

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 13 w miejscowości Łosie w powiecie gorlickim. Poszkodowany to mężczyzna w wieku 50 lat.

Życia rowerzysty nie udało się uratować
Życia rowerzysty nie udało się uratować
Źródło zdjęcia: Straż Pożarna Małopolska

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak - mimo podjętych działań - lekarz LPR stwierdził zgon mężczyzny.

Jak przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, rowerzysta został uderzony przez kierującego Audi 59-latka, który jechał z naprzeciwka. - Rowerzysta zginął na miejscu, kierowca Audi był trzeźwy. Będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia - powiedziała nam policjantka.

Jak poinformował kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, droga powiatowa numer 1498 jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Ruch na drodze jest zablokowany
Ruch na drodze jest zablokowany
Źródło zdjęcia: Straż Pożarna Małopolska
TVN24
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MałopolskaPolicjaLotnicze Pogotowie RatunkoweWypadekrowerzysta
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