MAŁOPOLSKIE Jechał z naprzeciwka, śmiertelnie potrącił rowerzystę

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Pożarna Małopolska

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Do wypadku doszło w czwartek około godziny 13 w miejscowości Łosie w powiecie gorlickim. Poszkodowany to mężczyzna w wieku 50 lat.

Życia rowerzysty nie udało się uratować Źródło zdjęcia: Straż Pożarna Małopolska

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak - mimo podjętych działań - lekarz LPR stwierdził zgon mężczyzny.

Jak przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, rowerzysta został uderzony przez kierującego Audi 59-latka, który jechał z naprzeciwka. - Rowerzysta zginął na miejscu, kierowca Audi był trzeźwy. Będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia - powiedziała nam policjantka.

Jak poinformował kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, droga powiatowa numer 1498 jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Ruch na drodze jest zablokowany Źródło zdjęcia: Straż Pożarna Małopolska

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