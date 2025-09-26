Towar zostawał, znikały wózki. Tak wykorzystywał je złodziej

Ze sklepu znikały wózki i siatki. 42-latek robił z nich klatki dla zwierząt Źródło: małopolska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

9 września limanowska policja otrzymała zawiadomienie o kradzieżach na terenie jednego z wiejskich sklepów. Według zgłoszenia sprawcy nie interesował towar, a to, na czym go eksponowano. Ze sklepu znikały więc elementy wyposażenia: stoły ekspozycyjne, wózki i podesty.

Sprawca miał dokonywać kradzieży kilkukrotnie. Według właściciela sklepu straty sięgały kilkunastu tysięcy złotych.

Do kradzieży dochodziło w jednym ze sklepów w powiecie limanowskim Źródło: małopolska policja

Zatrzymany 42-latek

"Dzięki podjętym czynnościom operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i zatrzymali go. 42-latek usłyszał zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności" - poinformowała w komunikacie limanowska policja.

Wyposażenie sklepu służyło za prowizoryczne klatki dla zwierząt Źródło: małopolska policja

Jak przekazali funkcjonariusze, sprawca nie zamierzał na skradzionym wyposażeniu zarobić - zamiast tego wykorzystywał je na własnym gospodarstwie. Sklepowe elementy ekspozycji wykorzystywał na własnym gospodarstwie, gdzie służyły mu między innymi do budowy prowizorycznych klatek dla zwierząt.

OGLĄDAJ: TVN24 HD