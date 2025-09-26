Logo strona główna
Kraków

Towar zostawał, znikały wózki. Tak wykorzystywał je złodziej

Wyposażenie sklepu służyło za prowizoryczne klatki dla zwierząt
Ze sklepu znikały wózki i siatki. 42-latek robił z nich klatki dla zwierząt
Źródło: małopolska policja
Policja zatrzymała 42-latka z okolic Limanowej, podejrzanego o kradzieże sklepowe. Jego łupem nie padał jednak towar, a samo wyposażenie sklepu - w tym wózków i elementów ekspozycji. Przedmioty służyły w gospodarstwie za klatki dla zwierząt.

9 września limanowska policja otrzymała zawiadomienie o kradzieżach na terenie jednego z wiejskich sklepów. Według zgłoszenia sprawcy nie interesował towar, a to, na czym go eksponowano. Ze sklepu znikały więc elementy wyposażenia: stoły ekspozycyjne, wózki i podesty.

Sprawca miał dokonywać kradzieży kilkukrotnie. Według właściciela sklepu straty sięgały kilkunastu tysięcy złotych.

Do kradzieży dochodziło w jednym ze sklepów w powiecie limanowskim
Do kradzieży dochodziło w jednym ze sklepów w powiecie limanowskim
Źródło: małopolska policja

Zatrzymany 42-latek

"Dzięki podjętym czynnościom operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i zatrzymali go. 42-latek usłyszał zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności" - poinformowała w komunikacie limanowska policja.

Wyposażenie sklepu służyło za prowizoryczne klatki dla zwierząt
Wyposażenie sklepu służyło za prowizoryczne klatki dla zwierząt
Źródło: małopolska policja

Jak przekazali funkcjonariusze, sprawca nie zamierzał na skradzionym wyposażeniu zarobić - zamiast tego wykorzystywał je na własnym gospodarstwie. Sklepowe elementy ekspozycji wykorzystywał na własnym gospodarstwie, gdzie służyły mu między innymi do budowy prowizorycznych klatek dla zwierząt.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: małopolska policja

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica