Łańcuch wrasta w szyję, śnieg robi za posłanie. Tak żyją psy łańcuchowe

Kluczowe fakty:

- Zimno?! Ta, psu zimno! - śmieje się w rozmowie z nami właściciel dwóch łańcuchowych kundelków. - Ten tu całą noc na śniegu przeleżoł. Nie bedzie siedzioł w budzie, bedzie na polu.

Łańcuchy miała zerwać ustawa, ale prezydent ją zawetował. Kompromis wydaje się mało realny.

Spór dotyczy przede wszystkim regulacji dotyczących kojców. Prezydent porównał ich wymiary do kawalerek. Sęk w tym, że powierzchnią przypominają co najwyżej salon w niezbyt dużym mieszkaniu. Albo nawet sypialnię.