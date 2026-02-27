Do wypadku doszło w piątek około godziny 7:40. Zderzyły się dwa samochody: dostawczy i ciężarowy.
"W wyniku wypadku, pomimo wysiłków ratowników medycznych, zginął kierowca samochodu dostawczego, a jego pasażer i kierowca ciężarówki są ranni" - podała tarnowska policja.
Obecnie droga krajowa nr 94 jest całkowicie zablokowana na 84. kilometrze. Policja zorganizowała ruch wahadłowy w tym miejscu pasem do jazdy od Dębicy do Tarnowa.
Przyczyny wypadku nie są na razie znane.
Opracowała Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Tarnów