Do wypadku doszło w piątek około godziny 7:40. Zderzyły się dwa samochody: dostawczy i ciężarowy.

"W wyniku wypadku, pomimo wysiłków ratowników medycznych, zginął kierowca samochodu dostawczego, a jego pasażer i kierowca ciężarówki są ranni" - podała tarnowska policja.

Obecnie droga krajowa nr 94 jest całkowicie zablokowana na 84. kilometrze. Policja zorganizowała ruch wahadłowy w tym miejscu pasem do jazdy od Dębicy do Tarnowa.

Przyczyny wypadku nie są na razie znane.

Opracowała Anna Winiarska

