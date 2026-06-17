Kraków "Jedyny budynek komunalny w Krościenku". Posłanka zwolni lokal, kiedy zbuduje dom Oprac. Anna Winiarska |

Dziennikarze pytają o mieszkanie komunalne. Posłanka Anna Paluch: dopóki nie przeprosicie za atak na Jana Pawła II, żadnej wypowiedzi nie usłyszycie (materiał z 14.06.2023r.) Źródło wideo: TVN24

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Temat mieszkania Anny Paluch regularnie powraca w debacie publicznej. Posłanka konsekwentnie unika jednoznacznej odpowiedzi, kiedy je opuści.

W 2023 roku Onet ustalił, że posłanka płaci za mieszkanie 116 złotych miesięcznie. W tym czasie na mieszkanie komunalne miały w Krościenku czekać trzy rodziny. Według przeprowadzonej przez dziennikarzy analizy zeznania podatkowego Anny Paluch za 2022 rok polityczka zarabiała wówczas około 25 tys. zł miesięcznie.

Sama Paluch pytana wówczas na sejmowym korytarzu czy zamierza zwolnić mieszkanie odpowiedziała dziennikarzom, że "dopóki nie przeproszą za ten beznadziejny, wstrętny atak na Ojca Świętego Jana Pawła II, to żadnej wypowiedzi ode niej nie usłyszą".

- Zarabia pani tysiące złotych miesięcznie i zajmuje mieszkanie komunalne? - dopytywał reporter TVN24 Radomir Wit. - Proszę przestać kłamać - odparła posłanka PiS. Reporter zauważył, że zarabia ona ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Paluch nie odpowiedziała.

"Żaden wójt się nie wysilił"

Tym razem Paluch została zapytana o swoją kuriozalną sytuację mieszkaniową na antenie Radia Kraków.

- Jeszcze nie skończyłam domu, który buduję. Zarabiamy średnią krajową – skwitowała posłanka, dodając, że wspomniane przez dziennikarza ponad 200 tysięcy złotych rocznie to "wynagrodzenie brutto".

Zaprzeczyła też, że na zajmowane przez nią mieszkanie czekają ubodzy mieszkańcy Krościenka.

- Gmina Krościenko wszystkie lokale, które miały uregulowany stan prawny, sprzedała ponad dziesięć lat temu. Wszystkie lokale komunalne zostały sprzedane dotychczasowym najemcom. Ponieważ dom, w którym się znajduje, nie ma uregulowanego statusu prawnego i żaden wójt się nie wysilił do tej pory, żeby ten stan prawny uregulować, nie mogą go sprzedać. Gdyby mogli to sprzedać, dawno by to było sprzedane. Ja i sąsiedzi mieszkamy, jak mieszkamy. To jest jedyny budynek komunalny w Krościenku. To, że się wójtowi nie chciało uregulować stanu prawnego, trudno. Dlatego się wzięłam za budowę domu – stwierdziła.