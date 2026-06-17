Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

"Jedyny budynek komunalny w Krościenku". Posłanka zwolni lokal, kiedy zbuduje dom

|
Posłanka PiS Paluch, która wynajmuje mieszkanie komunalne za grosze
Dziennikarze pytają o mieszkanie komunalne. Posłanka Anna Paluch: dopóki nie przeprosicie za atak na Jana Pawła II, żadnej wypowiedzi nie usłyszycie (materiał z 14.06.2023r.)
Źródło wideo: TVN24
- Jeszcze nie skończyłam domu, który buduję – tłumaczyła na antenie Radia Kraków posłanka PiS Anna Paluch, pytana o mieszkanie komunalne w Krościenku nad Dunajcem, które zajmuje. Polityczka mieszka tam od lat 90.

Temat mieszkania Anny Paluch regularnie powraca w debacie publicznej. Posłanka konsekwentnie unika jednoznacznej odpowiedzi, kiedy je opuści.

W 2023 roku Onet ustalił, że posłanka płaci za mieszkanie 116 złotych miesięcznie. W tym czasie na mieszkanie komunalne miały w Krościenku czekać trzy rodziny. Według przeprowadzonej przez dziennikarzy analizy zeznania podatkowego Anny Paluch za 2022 rok polityczka zarabiała wówczas około 25 tys. zł miesięcznie.

Sama Paluch pytana wówczas na sejmowym korytarzu czy zamierza zwolnić mieszkanie odpowiedziała dziennikarzom, że "dopóki nie przeproszą za ten beznadziejny, wstrętny atak na Ojca Świętego Jana Pawła II, to żadnej wypowiedzi ode niej nie usłyszą".

- Zarabia pani tysiące złotych miesięcznie i zajmuje mieszkanie komunalne? - dopytywał reporter TVN24 Radomir Wit. - Proszę przestać kłamać - odparła posłanka PiS. Reporter zauważył, że zarabia ona ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Paluch nie odpowiedziała. 

"Żaden wójt się nie wysilił"

Tym razem Paluch została zapytana o swoją kuriozalną sytuację mieszkaniową na antenie Radia Kraków.

- Jeszcze nie skończyłam domu, który buduję. Zarabiamy średnią krajową – skwitowała posłanka, dodając, że wspomniane przez dziennikarza ponad 200 tysięcy złotych rocznie to "wynagrodzenie brutto".

Zaprzeczyła też, że na zajmowane przez nią mieszkanie czekają ubodzy mieszkańcy Krościenka.

- Gmina Krościenko wszystkie lokale, które miały uregulowany stan prawny, sprzedała ponad dziesięć lat temu. Wszystkie lokale komunalne zostały sprzedane dotychczasowym najemcom. Ponieważ dom, w którym się znajduje, nie ma uregulowanego statusu prawnego i żaden wójt się nie wysilił do tej pory, żeby ten stan prawny uregulować, nie mogą go sprzedać. Gdyby mogli to sprzedać, dawno by to było sprzedane. Ja i sąsiedzi mieszkamy, jak mieszkamy. To jest jedyny budynek komunalny w Krościenku. To, że się wójtowi nie chciało uregulować stanu prawnego, trudno. Dlatego się wzięłam za budowę domu – stwierdziła.

Źródło: Radio Kraków / Onet / tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
Podcast polityczny
1 godz 2 min
pc
W PiS nie traktują Mentzena poważnie? "Mówią o nim: chłopak z Tik Toka"
W kuluarach
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Andrzej Poczobut
"Mój grzech jest taki: jestem zbyt polski". Owacje dla Poczobuta
Świat
Sąd Okręgowy w Krakowie
Opozycjonista zgłosił łamanie ciszy referendalnej. Jest decyzja sądu
Kraków
Lubelski Kurator Oświaty Tomasz Szabłowski został zawieszony
CBA zatrzymało kuratora oświaty. Ten nie zgadza się z zarzutami
Lublin
Nie należy się zbliżać do barszczu Sosnowskiego
W centrum Łodzi kwitnie barszcz Sosnowskiego
Łódź
Policyjne działania w Lutoryżu
Patomorfolożka zakopywała w ogródku płody. Miała długi
Rzeszów
policja anglia wielka brytania shutterstock_2016383702
Twierdzi, że "udawał walkę". Oskarżony o zabójstwo dziewięciolatki stanął przed sądem
Świat
shutterstock_2273440563
Burzliwa debata o zarobkach lekarzy. "Co dalej?"
Piotr Wójcik
imageTitle
Tour de France bez czołowego kolarza świata
EUROSPORT
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
BIZNES
Ojciec i syn zginęli w Bardzie na Dolnym Śląsku
Zmarł kierowca, który śmiertelnie potrącił ojca i syna w Bardzie
Wrocław
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne
WARSZAWA
Policjanci zabezpieczyli Ferrari
Ferrari warte milion złotych na policyjnym parkingu. 24-latek wpadł w Hiszpanii
Kraków
Światowe media piszą o zabójstwie Siemiona Skriepieckiego
Światowe media o egzekucji w biały dzień. Co piszą o zatrzelonym w Polsce Rosjaninie?
Polska
imageTitle
Wyprzedziła Chwalińską przez przypadek
EUROSPORT
Szef OpenAI Sam Altman
Trump i liderzy G7 spotkają się z gigantami AI. OpenAI, Anthropic i Google na szczycie
BIZNES
Policjanci wyciągnęli kierowcę z kabiny
Policjanci wyciągnęli kierowcę z pojazdu i obezwładnili go na trawniku. Nagranie
Szczecin
Włodzimierz Czarzasty
Cztery punkty Czarzastego. "Lewica gotowa do bardzo radykalnych zmian"
Polska
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
METEO
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Polki
Do zera, z małymi problemami. Kolejny popis Polek
EUROSPORT
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
METEO
Robert Bąkiewicz
Tusk o Bąkiewiczu: nie mam żadnych oczekiwań
Polska
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
BIZNES
Wyrok sądu
Wyrok dla 80-latka za zabójstwo brata przed przychodnią
Kraków
imageTitle
Komplikacje Lecha i Górnika w drodze do Ligi Mistrzów
EUROSPORT
pap_20220624_073
"Miałem biopsję. Okazało się, że to rak, i to agresywny"
Świat
Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich
Premier o "patrolach" na dworcach: to ekscesy, chuliganeria polityczna
WARSZAWA
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Aktorka oburzona przed szpitalem. Chodzi o kolejki do hematologa
Zuzanna Kuffel
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Atak na księdza i kobietę. Dramatyczne sceny przed jedną z parafii
Łódź
Pożegnanie "Daru Młodzieży" w Gdyni
Nowy żaglowiec zamiast "Daru Młodzieży". Tysiące propozycji na nazwę
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica