W Krakowie przy ulicy Strzelców 20 grudnia zamknął się istniejący od 32 lat sklep spożywczy Alti. Mimo upływu czasu jego wystrój się nie zmieniał, co dla niektórych było wadą. Starsi klienci doceniali jednak wygodne położenie sklepu blisko bloków i miłą obsługę, z którą spędzali czas na rozmowach. - Jedna z klientek przyniosła wczoraj sernik w ramach podziękowań. A dzisiaj starsze małżeństwo przyniosło czekoladki i kawę dla każdego - mówi nam jedna z pracownic.

Konkurencji nie wytrzymał ostatnio sklep Alti przy ul. Strzelców w Krakowie - choć należy on do relatywnie dużej spółki, dobrze obrazuje sytuację drobnych handlarzy. Sklep należący do Leszka Gibały, właściciela sieci hurtowni alkoholu, w piątek 20 grudnia zamknął się na stałe.