Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć

|
Zakład produkcyjny na Rybitwach, w tle elektrociepłownia PGE w Łęgu
Przedsiębiorcy z Rybitw: masterplan to dla nas "bezpośrednie zagrożenie"
Źródło: tvn24.pl
Władze Krakowa planują przekształcić Płaszów i Rybitwy w dzielnicę mieszkalną dla 55 tysięcy ludzi. Ma być zielono i nowocześnie, w myśl idei miasta 15-minutowego. Obecnie to teren zdominowany przez przemysł. – Miasto chce nas stąd wykurzyć – mówi prezes Klastra Rybitwy, Remigiusz Tytuła. Na środę zapowiedziano protest.

To miał być polski Manhattan. Dzielnica kolosów ze szkła i betonu, poprzecinanych siatką chodników i dróg rowerowych.

Wizualizacje cieszyły oko rozległymi trawnikami i szpalerami drzew, nawet dachy kilkunastopiętrowych budynków były zielone. Dla południowo-wschodniego Krakowa, kojarzonego dotąd z przemysłem, "Nowe Miasto" miało być rewolucją. I nowym domem dla 100 tysięcy osób.

Wizualizacja "Nowego Miasta" w Krakowie
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa

"Nowoczesna zielona dzielnica"

Po wyborach samorządowych w 2024 roku zmieniła się władza, ale marzenia pozostały. Gdy przy biurkach w magistracie usiadła ekipa prezydenta Aleksandra Miszalskiego, zaczęto kreślić nową koncepcję. Tak powstała robocza wersja masterplanu "Nowoczesna Zielona Dzielnica - Płaszów, Rybitwy 2050".

Na ponad tysiącu hektarów terenu znajdują się między innymi hale magazynowe, spółki kolejowe czy zakłady garbarskie. Zdecydowana większość zabudowań ma tu jedną kondygnację. Jest też oczyszczalnia ścieków i stacja towarowa z warsztatami naprawczymi. Można znaleźć także nieliczne domy, a jedynym zwartym obszarem zabudowy mieszkaniowej jest osiedle Złocień.

Nad niskim budynkiem powstało pięć kolejnych pięter. Rozbiórka po 17 latach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nad niskim budynkiem powstało pięć kolejnych pięter. Rozbiórka po 17 latach

Do 2050 roku Płaszów i Rybitwy mają stać się domem już nie dla 100 tysięcy, ale dla około 55 tysięcy mieszkańców. Miasto chce, by w "wyznaczonych strefach będą mogły powstać budynki do wysokości 15 kondygnacji". Najwyższe budynki stanęłyby w rejonie ulicy Domagały.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Zaproponowany masterplan przewiduje, że na każde siedem tysięcy mieszkańców ma przypadać minimum jedna szkoła podstawowa, przedszkole i przychodnię, a na osiem tysięcy – ośrodek kultury. Każda osoba ma mieć dla siebie minimum 20 metrów kwadratowych urządzonej zieleni.

W obecnym kształcie Rybitw to wszystko brzmi jak mrzonka, bo dzielnica kojarzona jest z wielkimi halami i ciężkim transportem. Przemysł i usługi mają zostać w pewnym zakresie zachowane, ale przedsiębiorcy obawiają się konfliktów z nowymi sąsiadami.

Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

- Przemysł i mieszkaniówka nie są kompatybilnymi sposobami zagospodarowania terenu. Według roboczego masterplanu na 40 procentach terenów inwestycyjnych dopuszczono i usługi, i mieszkaniówkę. To wytwarza presję na istniejące już na tych obszarach przedsiębiorstwa – stwierdził w rozmowie z tvn24.pl Remigiusz Tytuła, prezes Klastra Rybitwy.

"Fikcyjna potrzeba dla ludzi, których nie ma"

Klaster skupia około 30 przedsiębiorców z terenu objętego propozycją zmian. Fundacja powstała w 2022 roku na fali niezadowolenia właścicieli firm w związku z projektem "Nowego Miasta". Teraz jej członkowie protestują przeciwko nowej koncepcji. Na środę, 22 kwietnia, zapowiedzieli manifestację przed Urzędem Miasta Krakowa. W tym czasie w budynku będą obradować radni.

- Mam firmę od 21 lat. W 2010 roku przenieśliśmy się na Rybitwy, bo w okolicy ronda Matecznego przeszkadzaliśmy mieszkańcom. W nowej lokalizacji zbudowaliśmy już dwie hale i planujemy kolejną. Chcemy mieć święty spokój i działać w terenie przemysłowym – powiedział nam Adam Zegiel, współwłaściciel Ateneum. To jedna z największych w Polsce hurtowni książek i zabawek. – To nie jest tak, że tu są już mieszkańcy, którzy potrzebują szkoły, przedszkola czy przychodni. Mechanizm jest odwrotny. Tych mieszkańców tu nie ma. Ale jesteśmy my – zwrócił uwagę Zegiel.

- Zapotrzebowanie, które próbuje wytworzyć miasto i deweloperzy, jest zupełnie sztuczne. Fikcyjna potrzeba dla ludzi, których nie ma – denerwuje się Rafał Leszczyński, prezes KZN Bieżanów, firmy produkującej nawierzchnie szynowe.

KZN Bieżanów

- Dla nas plany miasta są jednoznaczne z tym, że zaczną pojawiać się nowe osiedla. A gdy obok zakładu wyrośnie osiedle, to zaraz ten zakład padnie i na jego miejscu pojawią się kolejne bloki. To będzie domino. Miasto chce nas stąd wykurzyć – dodał Tytuła.

Miasto 15-minutowe

Stanisław Mazur, wiceprezydent Krakowa, przekonywał w rozmowie z nami, że zmiany na Rybitwach i Płaszowie są konieczne między innymi ze względu na odór.

- Liczba skarg mieszkańców wzrasta lawinowo, i to od lat. Drugi problem to bardzo słaba jakość układów komunikacyjnych. Problemem jest także dokuczliwy hałas. Wszystko to, mówiąc krótko, bardzo mocno wpływa na obniżenie standardu życia mieszkańców. Nie da się zamknąć oczu i powiedzieć, że tych problemów nie ma – stwierdził Mazur.

Niedoszły prezydent płaci za możliwość odwołania obecnego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niedoszły prezydent płaci za możliwość odwołania obecnego

Bartłomiej Plewnia

Stąd pakiet rozwiązań: Central Park wzorem Nowego Jorku, parki w pobliżu oczyszczalni i rzeki Drwiny Długiej, tramwaj na Złocień, rozbudowa ulicy Domagały na północ. Może nawet przystanek kolejowy.

- Sądzę, że nasze rozwiązanie jest racjonalne. Jest efektem bardzo wielu spotkań i konsultacji, także z przedsiębiorcami. Możliwe jest doprowadzenie do sytuacji, w której prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie kolizyjne z interesami mieszkańców i inwestorów. Szczególnie bliska jest nam idea miasta 15-minutowego, żeby miejsca pracy były blisko miejsca zamieszkania – dodał.

Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Koncepcja miasta 15-minutowego zakłada, że z dowolnego mieszkania do wszystkich potrzebnych punktów można dojść w kwadrans. Sklepy, przychodnie, szkoły, parki, kina czy biblioteki mają być pod ręką bez konieczności wsiadania do samochodu.

W projekcie masterplanu wyszczególniono cztery "place centrotwórcze", wokół których ma skupiać się życie lokalnej społeczności. Są one jednak zlokalizowane po bokach projektowanego obszaru. Jego serce stanowi zaś oczyszczalnia ścieków. – To właśnie z oczyszczalni i z sieci kanalizacyjnej pochodzą uciążliwości zapachowe – uważa Mieczysław Jakubowski, szef firmy Miki Recykling. Jego zdaniem zakłady z branży odpadowej stały się w tej sprawie chłopcem do bicia.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Smród na Rybitwach. Przeprowadzka pomoże?

- Każda z tych firm w większym lub mniejszym stopniu przyczynia się do powstawania uciążliwości odorowych. Owszem, oczyszczalnia miejska ma w tym swój udział, ale od wielu miesięcy jest ona poddawana intensywnej hermetyzacji, czyli uszczelniania. Po zakończeniu tego procesu udział oczyszczalni w emisji odoru będzie znikomy – zapewnił wiceprezydent Mazur.

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

Ciężko jednoznacznie wskazać winowajców, bo – jak czytamy w roboczej wersji masterplanu - "ocena (emisji zapachowych – red.) ma charakter indywidualny i subiektywny".

Jeśli plany miasta wejdą w życie, z Rybitw ma wynieść się około 10 firm, zajmujących się gospodarką odpadami. – Wskazaliśmy przedsiębiorcom z tego sektora potencjalną lokalizację w Nowej Hucie z pytaniem, czy sobie tego życzą. Zdecydowana większość z nich odparła, że tak – stwierdził zastępca prezydenta Krakowa.

Chodzi o Nową Hutę Przyszłości, czyli potężny przemysłowy projekt władz Krakowa na wschodzie miasta. To tam urzędnicy chcieliby umożliwić rozwój zakładów produkcyjnych i technologicznych.

- Koszt przenosin, szczególnie w przypadku bardzo nowoczesnej przemysłowej czy magazynowej firmy, to dziesiątki lub setki milionów złotych. To będą miliardy odszkodowań, a miasta na to nie stać. Tak samo jak na to, żeby niszczyć miejsca pracy – uważa Rafał Leszczyński z KZN Bieżanów.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że niektóre maszyny produkcyjne są tak ogromne, że w ogóle nie da się przenieść ich z miejsca, w którym zostały wzniesione. A nawet jeśli, to proces przeprowadzki jest długotrwały i kosztowny. – I w tym czasie będziemy ponosić potężne koszty. Właśnie to nas będzie czekać, jak zostaniemy obudowani mieszkaniami. To będzie dla nas wyrok – obawia się Leszczyński.

Batalia o nielegalne przedszkole trwała latami. Przełom po "dotkliwej grzywnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Batalia o nielegalne przedszkole trwała latami. Przełom po "dotkliwej grzywnie"

Stanisław Mazur uspokaja jednak, że przedstawiona przez miasto wersja masterplanu jest jedynie "etapem rozmowy o kierunkach działań, a nie definitywnym rozstrzygnięciem".

- Dopóki przedsiębiorcy z branży odpadowej nie będą w stanie działać w nowej lokalizacji, to będą działać w starej. Zapewniliśmy, że pomożemy im przejść przez ten proces, jak również zaproponowaliśmy konkretne warunki – zaznaczył Mazur.

Wiceprezydent Krakowa podkreślił, że wkrótce zostanie opublikowana nowa wersja masterplanu, w której uwzględniono uwagi przedstawicieli przemysłu. Już w aktualnej wersji koncepcji dla Rybitw – jak zapewnił urzędnik – przewidziano bufory między potencjalnie uciążliwymi zakładami a zabudową mieszkaniową. I dodał, że stanowisko Klastra Rybitwy jest tylko jedną z wielu grup zaangażowanych w tworzenie przyszłości spornego obszaru.

Na nowe tereny pod inwestycje czekają deweloperzy, którzy od lat przekonują, że w Krakowie brakuje gruntów pod mieszkaniówkę.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa

- Strategiczne rozstrzygnięcia będą uzgadniane w planie ogólnym, którego konsultowanie potrwa trzy-cztery miesiące. Następnie będą one uszczegóławiane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zwrócił uwagę wiceprezydent Mazur. I dodał, że nowa wizja Płaszowa i Rybitw, razem ze szkołami czy tramwajem, ma być zrealizowana w dużym stopniu za pieniądze deweloperów. Pozwolą na to tak zwane ZPI, czyli zintegrowane projekty inwestycyjne. – W takim przypadku deweloper za to, że może budować, oddaje 30 procent przysporzonych korzyści miastu. Każdy taki proces jest bardzo demokratyczny i transparentny, bo w konsultowaniu i uzgadnianiu projektu bierze udział rada dzielnicy, rada miasta i sami mieszkańcy. To nie będzie budowanie na rympał. Rozmawiamy o projekcie zaplanowanym do 2050 roku – podkreślił wiceprezydent. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
KrakówMałopolskaOdpadymieszkanieDeweloperzySamorządAleksander MiszalskiRada miasta
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Tragiczny finał pościgu na S3
Policyjny pścig zakończony śmiercią. Decyzja prokuratury
Lubuskie
Temecula, Kalifornia. Pilot awaryjnie lądował balonem
Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"
Świat
imageTitle
Wyjątkowy Tour de Pologne. Z sektorem Czesława Langa
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. "Pewnego rodzaju kontrowersje"
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Hawana, Kuba
"Przełomowe" spotkanie w Hawanie. "Mają niewiele czasu"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary
Świat
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
BIZNES
imageTitle
Otarł się o śmierć w pożarze. Właśnie podpisał zawodowy kontrakt
EUROSPORT
David Anthony Burke, znany jako D4vd
Piosenkarzowi grozi dożywocie lub kara śmierci
Świat
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Tragiczny wypadek w lesie
Tragiczny wypadek podczas wycinki. Nie żyje 43-latek
Lublin
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Dwa dni był siłą przetrzymywany w mieszkaniu i bity. Pięciu mężczyzn z zarzutami
WARSZAWA
Obrońcy oskarżonych nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami
Afera pedofilska przed sądem. Oskarżony lekarz i organista
Poznań
imageTitle
Czołowa tenisistka zrezygnowała. Skorzysta Fręch
EUROSPORT
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
BIZNES
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
METEO
Peter Magyar
Magyar o wizycie Netanjahu i możliwym aresztowaniu. "Jestem pewien, że on o tym wie"
Świat
Wyrok jest prawomocny (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kolegę nożyczkami, ciężko raniąc go w szyję. Jest prawomocny wyrok
Olsztyn
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Co ustalili w nocy? Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca
Polska
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
BIZNES
Akcja służb w Cięcinie pow. żywiecki
70 osób ewakuowanych po zderzeniu auta z pociągiem. Wezwano karetkę
Katowice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
WARSZAWA
usg shutterstock_2049134810
Te komórki zamiast chronić wątrobę, zaczynają ją niszczyć. Nazwa jak z horroru
Zdrowie
Turyści uwięzieni na punkcie widokowym w Rio de Janeiro
"Przerażające". Turyści usłyszeli strzelaninę, nie wiedzieli, co się dzieje
Świat
Zatrzymała go policja (zdjęcie ilustracyjne)
47-latka poznała w sieci 27-latka. Uderzył ją, związał i okradł
Białystok
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
METEO
imageTitle
Ani tokenów, ani pieniędzy. "Dopiero teraz wychodzą grube rzeczy"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica