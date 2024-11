Zaginęła 18-letnia Brytyjka. Ostatni raz była widziana na lotnisku w Balicach

czytaj dalej

Bardzo cieszę się, że te wyniki są tak pozytywne. Pokazują to, co mówię od miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie olbrzymią, druzgocącą moją przewagę w pierwszej turze - stwierdził Rafał Trzaskowski, komentując wyniki sondażu dotyczącego szans kandydatów KO w wyborach prezydenckich. "Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb" - napisał z kolei Radosław Sikorski. Później, w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, mówił, że sondaż pokazuje "olbrzymią dynamikę".