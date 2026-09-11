Kraków Zwłoki matki w mieszkaniu, syn przyznał się do zabójstwa Oprac. Anna Winiarska |

Nowa Huta w Krakowie (Małopolska) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Policja interweniowała w mieszkaniu przy ulicy Fatimskiej w Krakowie 24 sierpnia. W lokalu znalazła zwłoki 70-latki i jej poważnie rannego syna. "Mężczyzna został przewieziony do szpitala i poddany zabiegowi ratującemu życie" – informuje krakowska prokuratura okręgowa. Mężczyzna przez jakiś czas znajdował się w śpiączce farmakologicznej.

Syn się przyznał

Po ustabilizowaniu się jego stanu zdrowia 41-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Policja zabezpieczyła w mieszkaniu narzędzie zbrodni.

"Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy" – czytamy w komunikacie prokuratury. Śledczy nie informują na razie o szczegółach sprawy i przebiegu zdarzenia. Wiadomo jednak, że narzędziem zbrodni nie była broń palna.