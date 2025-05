Agresywny pacjent zaatakował lekarza na oddziale ratunkowym

Kraków. Kolejny atak na personel medyczny Źródło: TVN24

W Krakowie doszło do kolejnego ataku na personel medyczny. Tym razem w Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Nietrzeźwy pacjent był agresywny wobec lekarza pracującego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Uderzył go i obraził.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 9 w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Jak wynika z relacji lekarzy, jeden z pacjentów najpierw samowolnie oddalił się ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, po czym wrócił, domagając się dokumentacji medycznej. Nie chciał współpracować. Był agresywny.

- Pacjent samowolnie oddalił się, a następnie powrócił, informując, że chce otrzymać kartę informacyjną. Nie współpracował z nami, zaczął być agresywny, obrażał nas. Zastosowaliśmy przymus bezpośredni, by stwierdzić, czy jest pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, był nietrzeźwy - relacjonuje w rozmowie z TVN24 lekarz Konrad Król z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Jak dodaje, pacjent chciał się wyrwać z łóżka i podpalić prześcieradło. - Zdołał wyrwać się jedną ręką i w momencie, gdy to zrobił, uderzył obecnego na miejscu żołnierza oraz mnie - dodaje Król.

Na miejsce została wezwana policja.

- Po godzinie 9 policjanci zostali wezwani do agresywnego pacjenta, który nie stosował się do poleceń lekarskich, a także był agresywny. To 35-letni mężczyzna, od którego była wyczuwalna woń alkoholu. Został przewieziony do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - przekazał młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Seria ataków na personel medyczny

To kolejny w tym w tygodniu atak pacjenta na pracownika ochrony zdrowia. W poniedziałek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-letni pacjent zabił lekarza ortopedę.

Z kolei w środę dwóch mężczyzn w wieku 51 i 18 lat zaatakowało ratowników medycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Łukowie (woj. lubelskie). Jak informuje policja, byli to ojciec i syn, którzy "zniecierpliwili się długim oczekiwaniem na udzielenie pomocy" członkowi ich rodziny.

W czwartek rano agresywny pacjent zaatakował pielęgniarkę w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie (woj. mazowieckie).

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie 45-latka podejrzanego o znieważenie ratowników i kierowanie gróźb karalnych, podczas udzielania mu pomocy medycznej.

- Zespół Ratownictwa Medycznego wezwany został do przebywającego na ulicy mężczyzny, z napadem kaszlu i dusznościami. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni, poprosili pacjenta, aby wsiadł do ambulansu, w celu wykonania badania. Kiedy w karetce wskazali mężczyźnie konkretne miejsce, ten oburzył się i wysiadł z pojazdu. Oświadczył ratownikom, że nie potrzebuje już ich pomocy. Następnie zaczął znieważać ich wulgarnymi słowami, uznanymi powszechnie za obelżywe. Groził im również pozbawieniem życia, co wzbudziło u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb - poinformowała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jelenie Górze.

