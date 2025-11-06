"Wystrzelił ponad dachami samochodów". Motocykl został na ziemi

Patrol straży miejskiej, poruszający się ulicą Nowohucką w Krakowie, zauważył "mężczyznę w stroju motocyklisty", który "wystrzelił w powietrze ponad dachami samochodów jadących kilkanaście metrów przed radiowozem, po czym zniknął z pola widzenia".
Jak się okazało, powodem tego nietypowego widoku był wypadek. Jak poinformowała w komunikacie Straż Miejska Miasta Krakowa, w miejscu zdarzenia funkcjonariusze zastali samochód osobowy i leżącego na jezdni motocyklistę, a kilka metrów dalej rozbity motocykl.
Motocyklista stracił przytomność
Strażnicy wezwali na miejsce inne służby i rozpoczęli udzielanie pomocy motocykliście, który na kilkanaście sekund stracił przytomność.
"Na szczęście odzyskał świadomość. Nie pamiętał, co się stało. Uskarżał się na ból ręki i nogi. Po chwili na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który przejął dalsze czynności" - przekazała straż miejska.
