Transformator ukryli pod ziemią. Poprzedni groził zniszczeniem bezcennego ołtarza Wita Stwosza

Twierdzili, że nie ma zagrożenia. Wbrew ekspertom

Z ekspertyzy opracowanej przez naukowców Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, do której dotarliśmy, wynikało, że potencjalna awaria transformatora może grozić zniszczeniem jednego z najważniejszych polskich zabytków, czyli XV-wiecznego ołtarza. Według badaczy, z prof. Łukaszem Brataszem na czele, w miejscu tym niespełnione były przepisy przeciwpożarowe. - Nie znam takiego przypadku na świecie, by tak cenny obiekt dziedzictwa kultury znajdował się kilka metrów od transformatora - mówił tvn24.pl.

Wymienili transformator

"Nie będzie śladu"

Do przygotowanej wnęki o wymiarach ok. cztery na cztery metry – wyjaśnił kierownik – podczas środowej operacji została posadowiona nowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej. Przedstawiciel ZPUE zapewnił, że jest to urządzenie najnowszej generacji, wyposażone w transformator suchy, co wyklucza zagrożenie pożarowe.