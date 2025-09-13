Kluczowe fakty:

Deweloper kupował działki przy krakowskiej Tauron Arenie od 2010 roku. Chciał zarobić na nich kilkadziesiąt milionów złotych. Ten plan może upaść, bo naraził się władzom miasta nielegalną - zdaniem urzędników - wycinką.

Wcześniej oprócz drzew na tym terenie było dzikie wysypisko. Choć zniknęło wraz z zielenią, część mieszkańców okolicy chce, by powstał tam park. W tę stronę idą teraz władze miasta.