W niedzielę wybiorą nowego senatora

Mieszkańcy Krakowa wybiorą w niedzielę (16 marca) nowego senatora. O mandat po Bogdanie Klichu (KO), który został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie, ubiega się czworo kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest prawie 303 800 osób.

Na liście do głosowania krakowianie znajdą następujące nazwiska: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez: KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

- Teoretycznie możecie pomyśleć, że to nic ważnego, ale to nieprawda. Nasi przedstawiciele w Warszawie, w Sejmie i Senacie, to osoby, które mogą walczyć o bardzo ważne sprawy dla Krakowa. Ten lobbing tam w Warszawie jest nam bardzo potrzebny. Dlatego wszystkich mieszkańców dzielnicy I oraz od V do XIII jeszcze raz proszę o to, aby zapamiętać tę datę 16 marca – wybory uzupełniające do Senatu. Koniecznie pójdźcie zagłosować – zachęca w nagraniu internetowym prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

303 772 mieszkańców uprawnionych

Okręg 33 obejmuje dzielnice: I – Stare Miasto, V – Krowodrza, VI – Bronowice, VII – Zwierzyniec, VIII – Dębniki, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XII – Bieżanów-Prokocim oraz XIII – Podgórze.

Zgodnie z informacjami Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Krakowie, do głosowania uprawnionych jest dokładnie 303 772 mieszkańców (stan na 9 marca).

Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach, co podczas innych wyborów. To łącznie 239 obwodowych komisji wyborczych (okw), a do pracy w nich powołana została maksymalna liczba członków – 2 188. KBW zapytane przez PAP o koszty organizacji wyborów nie podało sumy uzasadniając, że kwoty są zmienne, nie wiadomo też ilu ostatecznie członków obwodowych komisji wyborczych będzie pracować – powołane osoby mogą jeszcze nawet w dniu wyborów zrezygnować, np. z przyczyn losowych z pracy w komisji.

W sobotę będzie obowiązywać cisza przedwyborcza. W niedzielę głosowanie trwać będzie od godz. 7 do 21. Głosować może obywatel polski, stały mieszkaniec okręgu nr 33, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, który jest pełnoletni (najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu, nie jest ubezwłasnowolniony. Osoby niepewne do jakiego obwodu są przypisane, mogą to sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Darmowy transport

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, które mają problemy w poruszaniu się, mogą skorzystać z darmowego transportu do i z lokali wyborczych. Zapisy przyjmowane są do 14 marca, od godz. 8 do 15, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami. Zapisać można się również 16 marca, w dniu wyborów, dzwoniąc (od godz. 7 do 20) pod numer tel. 12 323 3240 oraz 12 616 5076.

Kim są kandydaci?

Według opinii politologów, Monika Piątkowska ma największe szanse na wygraną, ponieważ jest kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską, a dotychczasowe wybory do Senatu w okręgu 33 wygrywali kandydaci związani z PO. - Piątkowska nie jest kandydatką rozpoznawalną i wyrazistą, jednak o jej wygranej zdecyduje szyld partyjny – ocenił prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Piątkowska oficjalnie jest bezpartyjna. W przeszłości związana była z PSL i Polską 2050. Partia Szymona Hołowni nie udzieliła jej jednak poparcia w nadchodzących wyborach – oznacza to, że Piątkowska nie jest kandydatką tzw. paktu senackiego. Obecnie pełni funkcję prezesa Izby Zbożowo-Paszowej. Z wykształcenia jest prawnikiem. Na swoim profilu facebookowym jako miejsce zamieszkania podaje Warszawę, zaś na stronie PKW jako miejsce zamieszkania widnieje Kraków.

Mateusz Małodziński jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale startuje z listy oficjalnie bezpartyjnego, obywatelskiego komitetu KWW "Dla Krakowa". Komitet ten ma poparcie PiS i – jak przekazują politycy ugrupowania – środowisk prawicowych, patriotycznych. Małodziński był wicewojewodą Małopolski w latach 2022-2023, a wcześniej doradcą ówczesnego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz asystentem europosłanki Beaty Mazurek. Małodziński urodził się w Tarnobrzegu. Jest absolwentem turystyki i zarządzania. Obecnie jest członkiem zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych.

Ewę Sładek do wyborów wystawiła partia Razem. Z zawodu jest księgową. Wychowała się w Krakowie i tu spędziła większość życia. 32-latka pracuje w jednej z krakowskich korporacji, biegle posługuje się angielskim i niemieckim. Jak mówi, feministką czuje się od zawsze. Już jako nastolatka uczestniczyła w demonstracjach w obronie praw kobiet, a dziś sama współorganizuje takie protesty. Działa na rzecz osób LGBTQ i na rzecz praw lokatorskich.

Adam Roman Berkowicz należy do Konfederacji Wolności i Niepodległości. Obecnie jest radnym sejmiku województwa podkarpackiego. Na stronie PKW jako miejsce jego zamieszkania widnieje Trzciana w powiecie bocheńskim w Małopolsce. 68-latek podkreśla jednak swoje silne związki z Krakowem, gdzie studiował w Politechnice Krakowskiej, a potem pracował w kilku instytucjach. Również dzisiaj, jak zwraca uwagę, jego aktywności związane z tym miastem są silne. W Krakowie mieszka dwóch jego synów. Berkowicz, prywatnie ojciec innego polityka Konfederacji – Konrada Berkowicza, z wykształcenia jest inżynierem kolejowym i nauczycielem tańca.

