W trakcie awantury odpalił racę

Informację o tym, że we wtorek w godzinach wieczornych na ulicy Dąbskiej w Krakowie miało dojść do strzałów, otrzymaliśmy wraz z nagraniem z monitoringu za pośrednictwem serwisu Kontakt24.

Zdarzenie to potwierdził nam kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

-Prawdopodobnie doszło tam do awantury pomiędzy dwójką mężczyzn, w czasie której jeden z nich rzucił w kierunku drugiego odpaloną racę - przekazał.

Jak poinformował, obaj mężczyźni po fakcie oddalili się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalają obecnie dokładne okoliczności zajścia oraz tożsamość jego uczestników. - Nie mamy informacji, aby na skutek tej sytuacji ktoś został poszkodowany, nie mamy również zgłoszenia, aby poniesione zostały inne straty materialne - dodał kom. Szpiech.

