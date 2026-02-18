W trakcie awantury odpalił racę

Informację o tym, że we wtorek w godzinach wieczornych na ulicy Dąbskiej w Krakowie miało dojść do strzałów, otrzymaliśmy wraz z nagraniem z monitoringu za pośrednictwem serwisu Kontakt24.
Zdarzenie to potwierdził nam kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
-Prawdopodobnie doszło tam do awantury pomiędzy dwójką mężczyzn, w czasie której jeden z nich rzucił w kierunku drugiego odpaloną racę - przekazał.
Jak poinformował, obaj mężczyźni po fakcie oddalili się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalają obecnie dokładne okoliczności zajścia oraz tożsamość jego uczestników. - Nie mamy informacji, aby na skutek tej sytuacji ktoś został poszkodowany, nie mamy również zgłoszenia, aby poniesione zostały inne straty materialne - dodał kom. Szpiech.
Opracowała Natalia Grzybowska, est
Źródło: Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Internauta