Kraków dostał 10 milionów złotych od tajemniczego darczyńczy. Miasto nie ujawnia kim jest

Tajemniczy darczyńca przelał na konto Krakowa 10 milionów złotych. Wiadomo jedynie, że pieniądze, które trafiły do miejskiej kasy mają pochodzić od informatyka z Londynu. Jak podają lokalne media, miasto odmawia ujawnienia danych osoby, która przekazała pieniądze. Nie ma też podpisanej umowy darowizny. - Umowa na piśmie nie jest konieczna, umowa ustna jest równie wiążąca - mówi nam rzecznik krakowskiego magistratu.

O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Krakowska". Według ustaleń dziennikarzy, magistrat odmawia podania danych darczyńcy. Sam fakt przelewu miał zostać potwierdzony między innymi w piśmie skierowanym do stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców". Znalaźć miała się tam też informacja, że pieniądze zostaną przeznaczone na budowę parkingu przy Krakowskim Centrum Muzyki, powstającym w Cichym Kąciku.

W sierpniu Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, na antenie Radia Kraków o tajemniczym darczyńcy mówił tak: - To nie Polak. To człowiek z branży IT z Londynu.