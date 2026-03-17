Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut

Kraków

Jak przekazał w poniedziałek Jakub Paduch z zespołu prasowego PK, dotychczasowy rekord należał do absolwenta krakowskiej uczelni Dawida Wójcika, który dwa lata temu wyrecytował z pamięci 2700 cyfr.

Prawie 40 minut recytowania

- Tym razem "stary" mistrz, który w tym roku ponownie stanął w szranki, nie obronił się przed debiutującym w konkursie nowym rekordzistą – relacjonował przedstawiciel PK.

Przypomniał on, że konkurs rozwinięcia słynnej matematycznej stałej to już tradycja na Politechnice Krakowskiej. W tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowanego przez studentów uczelni wzięło udział sześciu uczestników.

Najlepszy w recytowaniu rozwinięcia liczby Pi okazał się student Politechniki Warszawskiej Kacper Siatkowski, który przez blisko 40 minut bezbłędnie wyrecytował ciąg 3102 cyfr.

Drugie miejsce zajął ustępujący mistrz z Wrocławia, Dawid Wójcik, absolwent Politechniki Krakowskiej. Dwa lata temu ustanowił dotychczasowy rekord (2700 cyfr), w tym roku zajął 2. miejsce z wynikiem 610 cyfr.

Startowali studenci i uczniowie

Organizatorzy podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji. W gronie uczestników znaleźli się reprezentanci różnych pokoleń i uczelni. Na trzecim miejscu podium uplasował się Michał Soboń z Krosna, student Politechniki Krakowskiej, który wymienił z pamięci 510 cyfr. Tuż za nim znaleźli się: Mikołaj Bartczak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju (297 cyfr), Dawid Chojecki, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku im. Jana Pawła II (256 cyfr).

W konkursie recytacji liczby Pi z pamięci wzięła udział także Milena Pawlik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, która wymieniła 186 cyfr.

Liczba Pi (3,14...) to jedna z najbardziej fascynujących liczb w matematyce - stała matematyczna wyrażająca stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jej święto na całym świecie obchodzone jest 14 marca, co jest nawiązaniem do amerykańskiego zapisu tej daty (3.14). Dzień liczby Pi na Politechnice Krakowskiej miał miejsce 16 marca, bo 14 w tym roku wypadał w sobotę.

Opracował Bartłomiej Plewnia