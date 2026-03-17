Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut

Kacper Siatkowski wyrecytował 3102 cyfry liczby Pi
Kraków
Źródło: Google Earth
3102 cyfry liczby Pi wyrecytował z pamięci Kacper Siatkowski, student z Warszawy, który ustanowił nowy rekord podczas konkursu Politechniki Krakowskiej. Zajęło mu to prawie 40 minut.

Jak przekazał w poniedziałek Jakub Paduch z zespołu prasowego PK, dotychczasowy rekord należał do absolwenta krakowskiej uczelni Dawida Wójcika, który dwa lata temu wyrecytował z pamięci 2700 cyfr.

Prawie 40 minut recytowania

- Tym razem "stary" mistrz, który w tym roku ponownie stanął w szranki, nie obronił się przed debiutującym w konkursie nowym rekordzistą – relacjonował przedstawiciel PK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Noblista dostanie polskie obywatelstwo. Ma "kapitalny plan" dla naszej nauki

Noblista dostanie polskie obywatelstwo. Ma "kapitalny plan" dla naszej nauki

Zuzanna Kuffel
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?

Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?

Łukasz Figielski

Przypomniał on, że konkurs rozwinięcia słynnej matematycznej stałej to już tradycja na Politechnice Krakowskiej. W tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowanego przez studentów uczelni wzięło udział sześciu uczestników.

Najlepszy w recytowaniu rozwinięcia liczby Pi okazał się student Politechniki Warszawskiej Kacper Siatkowski, który przez blisko 40 minut bezbłędnie wyrecytował ciąg 3102 cyfr.

Kacper Siatkowski wyrecytował 3102 cyfry liczby Pi
Kacper Siatkowski wyrecytował 3102 cyfry liczby Pi
Źródło: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Drugie miejsce zajął ustępujący mistrz z Wrocławia, Dawid Wójcik, absolwent Politechniki Krakowskiej. Dwa lata temu ustanowił dotychczasowy rekord (2700 cyfr), w tym roku zajął 2. miejsce z wynikiem 610 cyfr.

Startowali studenci i uczniowie

Organizatorzy podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji. W gronie uczestników znaleźli się reprezentanci różnych pokoleń i uczelni. Na trzecim miejscu podium uplasował się Michał Soboń z Krosna, student Politechniki Krakowskiej, który wymienił z pamięci 510 cyfr. Tuż za nim znaleźli się: Mikołaj Bartczak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju (297 cyfr), Dawid Chojecki, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku im. Jana Pawła II (256 cyfr).

Studia. Czy to się jeszcze opłaca? "Młodzi formułują słuszne tezy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Studia. Czy to się jeszcze opłaca? "Młodzi formułują słuszne tezy"

Maciej Wacławik

W konkursie recytacji liczby Pi z pamięci wzięła udział także Milena Pawlik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, która wymieniła 186 cyfr.

Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Źródło: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Liczba Pi (3,14...) to jedna z najbardziej fascynujących liczb w matematyce - stała matematyczna wyrażająca stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jej święto na całym świecie obchodzone jest 14 marca, co jest nawiązaniem do amerykańskiego zapisu tej daty (3.14). Dzień liczby Pi na Politechnice Krakowskiej miał miejsce 16 marca, bo 14 w tym roku wypadał w sobotę.

Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Źródło: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Udostępnij:
Tagi:
KrakówNaukaUczelnie wyższe w PolsceMałopolskaEdukacjaciekawostki
Czytaj także:
Budynek liceum w centrum miasta ostrzelany z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzony mężczyzna miał wziąć kredyt, trzy osoby w areszcie
Kraków
Tragiczny wypadek pod Rawiczem, nie żyje 19-latek
Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął
Poznań
Ali Laridżani
Atak na irańskiego lidera. Sprawdzają, czy żyje
Świat
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
BIZNES
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Udawała opozycjonistkę z PRL. Sąd skazał kobietę
Olsztyn
shutterstock_2277759143_1
Zielono ci? Quiz na Dzień Świętego Patryka
Quizy
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
METEO
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
WARSZAWA
Usłyszał już zarzuty
Uciekał, potem szarpał się z policjantami, na koniec potężnie uderzył się w głowę
Rzeszów
Zbigniew Ziobro z bronią za paskiem. Marzec 2023
Ziobro "rozbrojony"
Patryk Michalski
imageTitle
Kowalski zaskoczył faworyta. Później nie miał szans
Najnowsze
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum miasta
Łódź
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zamknięty fragment A2
WARSZAWA
imageTitle
Alarm po skokach. "Grozi nam utrata Pucharu Świata"
EUROSPORT
Sieć energetyczna na Kubie uległa gigantycznej awarii
Padła sieć energetyczna na Kubie
Świat
Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją
Wraca "scenariusz narwiański". Rosja prowokuje sąsiada
Świat
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Unia Europejska szykuje się na falę migracji
Jakub Loska
imageTitle
Kuriozalny wypadek. "To nie żart"
EUROSPORT
Zniszczenia w Teheranie
"Po zakończeniu tej fazy Iran będzie gnił"
Polska
imageTitle
Iran jednak chce na mundial. Ale pod jednym warunkiem
EUROSPORT
Parking przy Ośrodku Namysłowska
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
WARSZAWA
Policja
Wyszedł z domu i nie wrócił. Tragiczny finał poszukiwań 25-latka
Łódź
Fudżajra
"Nieznany pocisk" uderzył w tankowiec. Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
Świat
Szczątki irańskich rakiet w Jerozolimie
Pociski w pobliżu świętych miejsc. "Odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego"
Świat
Solino
Protest głodowy w polskiej kopalni. Cztery osoby z 250
Kujawsko-Pomorskie
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
BIZNES
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
METEO
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
WARSZAWA
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
WARSZAWA
48 min
pc
"Wywrotowcy, buntownicy, jadą po bandzie"
Dawid Rydzek
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

