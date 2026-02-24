Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Ważą się losy kamienic przy Józefa. Deweloper odpowiada na zarzuty mieszkańców i urzędników

Ważą się losy kamienic przy Józefa
lajf kamienica 1
Mieszkańcy kamienic oraz właściciele sklepów i kawiarni na krakowskim Kazimierzu dostali wypowiedzenia umów najmu. Ma tam powstać luksusowy hotel. Inwestor uprzedza, że jeśli urzędnicy zmienią plan zagospodarowania przestrzennego – co zapowiedział podczas protestu w tej sprawie prezydent Krakowa – wystąpi o odszkodowanie.

Właścicielem dwóch kamienic u zbiegu ulic Józefa i Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu jest zakon Kanoników Regularnych Laterańskich. Mieszkająca w Krakowie posłanka Daria Gosek-Popiołek, która interweniowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Zabytków w sprawie budynków przekazała, że duchowni otrzymali je pod koniec XIX wieku w darowiźnie, której zasady zabraniają czerpania korzyści z nieruchomości.

Obecnie kamienice dzierżawi od zakonu spółka De Silva Haus, która chce umieścić w tym miejscu luksusowy hotel. Dlatego mieszkańcy i właściciele kawiarni, sklepów i barów mają opuścić lokale do końca marca.

Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Źródło: TVN24

"Nie patodeweloperce"

Sprawa spowodowała ogromne poruszenie wśród Krakowian, którzy w niedzielę zebrali się tłumnie pod kamienicą (w pewnym momencie przeszli pod oddaloną o kilkaset metrów restaurację Stara Zajezdnia, zarządzaną przez spółkę). Na transparentach można było wyczytać między innymi hasła: "Kraków dla lokalsów", "Uratuj kulturę i wspomnienia", "Gdzie będą chodzić wasi turyści gdy tutaj już nic nie zostanie?" oraz "Nie patodeweloperce".

Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"

Na proteście zjawili się też przedstawiciele urzędu miasta z prezydentem Aleksandrem Miszalskim na czele. - Na szybko sprawdziliśmy, nie ma tutaj wydanego pozwolenia na budowę ani nawet wniosku o pozwolenie na budowę. Zaproponuję Radzie Miasta zmianę punktową planu zagospodarowania przestrzennego, bo rzeczywiście tego typu inwestycja w tym miejscu to dewastacja tej części Kazimierza - stwierdził prezydent.

Zwróciliśmy się do spółki De Silva Haus z pytaniem, czy informacja o braku pozwolenia i rozpoczętych mimo tego pracach w kamienicy jest prawdziwa. Odpowiedziała nam pełnomocniczka inwestora, adw. Anna Stępniewska-Janowska.

Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Źródło: TVN24

"Została opracowana dokumentacja architektoniczno-budowlana i konserwatorska a wcześniej przeprowadzono badania oraz opracowano programy konserwatorskie dla budynków. Obecnie trwają procedury celem uzyskania przewidzianych prawem decyzji, wniosek o zezwolenie na budowę nie został jeszcze złożony.

Należy z całą mocą podkreślić, że w budynku nie prowadzono i nie prowadzi się żadnych robót budowlanych. Jedyne prace jakie są prowadzone to usuwanie z opuszczonych lokali, piwnic i strychu zalegających od lat śmieci różnego rodzaju. Nie został rozebrany żaden piec, usuwane są elementy drewniane, takie jak boazeria w opuszczonych mieszkaniach" – czytamy w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu.

Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Źródło: TVN24

Umowy na czas nieokreślony? "Bez znaczenia"

A co z mieszkańcami? Wielu z nich w kamienicy przy ul. Józefa mieszka od dekad. Czynsze wyznaczane przez zakonników były niskie, na te obowiązujące na krakowskim rynku lokatorzy nie mogą sobie pozwolić.

Przedstawicielka spółki zapewniła, że "każdy z lokatorów jest traktowany indywidualnie i nie zostanie pozostawiony bez pomocy, nikt nie zostanie wyrzucony na bruk".

"Zarówno lokatorzy jak i najemcy lokali użytkowych otrzymali informacje o planowanej inwestycji, a następnie wypowiedzenia umów z zachowaniem terminów ustawowych i umownych. Spółka nie zamierza w żaden sposób ograniczać praw lokatorów i poszukuje dla nich nowych lokali o odpowiednich standardach, lub uzgadnia wysokość rekompensaty za opuszczenie mieszkania" – przekazała Stępniewska-Janowska.

W rozmowie z Gazetą Wyborczą jedna z mieszkających w kamienicy seniorek stwierdziła, że zaproponowanym jej rozwiązaniem było umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Alternatywą miało być wynajęcie garsoniery w Borku Fałęckim, na co kobieta nie może sobie pozwolić.

Adwokatka w korespondencji z nami zastrzegła, że stan budynku nie pozwala na prowadzenie prac bez wykwaterowania mieszkańców i najemców.

Podczas protestu prezydent miasta informował też, że część mieszkańców ma umowy najmu na czas nieokreślony i w związku z tym " są chronieni".

Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Źródło: TVN24

Innego zdania jest przedstawicielka inwestora. "Lokatorzy zajmują mieszkania na podstawie przydziałów oraz umów. Obie te formy tytułów prawnych do lokali podlegają rygorystycznym przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa ta określa, w jakich wypadkach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że zawarta została na czas nieokreślony. Prawo cywilne jako zasadę przyjmuje możliwość wypowiedzenia umowy, zawartej na czas nieokreślony, z zachowaniem terminów ustawowych lub umownych" – czytamy w odpowiedzi na nasze pytanie.

Wyburzeń nie będzie?

Anna Stępniewska-Janowska w korespondencji z nami zdementowałą też doniesienia, że kamienice mają zostać całkowicie wyburzone, a hotel będzie znajdował się w nowopostawionym w tym miejscu budynku. "Planowana inwestycja ma na celu przebudowę budynków pozostających w gestii Spółki na luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel. W ramach tej inwestycji od strony ulicy Józefa zostaną wygospodarowane przestrzenie na wynajem, nie związane z funkcją hotelową, dla sklepów czy lokali gastronomicznych tak by zachować handlowy charakter ulicy, podkreślony witrynami sklepowymi na całej długości budynków."

"Projekt nie zakłada wyburzenia, a jedynie kompleksowy remont istniejących budynków" – zapowiedziała adwokatka.

Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
Źródło: Anna Winiarska

Pewne jest, że zarządca kamienic nie zamierza na razie wycofać się ze swoich planów. W odpowiedzi na deklarację Aleksandra Miszalskiego, że zaproponuje Radzie Miasta punktową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego przedstawicielka spółki poinformowała, że "zmiana (…) uniemożliwiająca realizację zamierzenia inwestycyjnego spowoduje wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do Miasta".

Nie wiadomo, na jaką kwotę zawarta została umowa między zakonnikami a deweloperem. Pytana o to pełnomocniczka odmówiła odpowiedzi, tłumacząc się tajemnicą handlową.

Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Anna Winiarska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Ciało kobiety znajdowało się w kamienicy
Zabił byłą żonę i zasnął
Wrocław
24708331
Żyją w lęku, bez lekarstw i ogrzewania. Ukraina w poważnym kryzysie zdrowotnym
Zdrowie
Robert Telus
Telus odwieszony w prawach członka PiS
Polska
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
WARSZAWA
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda PSG przed sądem. Hakimi odpiera poważne zarzuty
EUROSPORT
imageTitle
Snookerowe arcydzieło w Walii. Owacja na stojąco od rywala
EUROSPORT
Szczątki św. Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Szczątki świętego Franciszka pierwszy raz wystawione na widok publiczny
Świat
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
BIZNES
Król Harald V w 2024 roku
Nietypowe zdjęcie urodzinowe króla. "To nie przypadek"
Świat
Policjanci z Opoczna mundury musieli zawiesić na kołku
Dwaj policjanci wydaleni ze służby
Szczecin
imageTitle
Zaskakujące doniesienia w sprawie trenera Industrii. "Wielka rewolucja"
EUROSPORT
Karwice, 24.02.2026. Wody roztopowe na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice
Woda na S6, trasa zablokowana w obu kierunkach
Szczecin
niemowlak dziecko szpital shutterstock_2233398781
Urodziła się bez macicy. Dzięki przeszczepowi została matką
Zdrowie
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
METEO
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
BIZNES
Meksyk, wojsko na drodze (23.02.2026)
Zaprowadziła żołnierzy prosto do kryjówki. Kim jest kobieta, przez którą wpadł El Mencho
Świat
Potrącił nastolatkę i uciekł z miejsca zdarzenia
Potrącił nastolatkę i uciekł. Ale niedaleko
Poznań
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
WARSZAWA
imageTitle
Mecz utraconych szans. Zieliński żegna Acapulco
EUROSPORT
chlopiec zima snieg shutterstock_687048001
Zostawił śpiącego pięciolatka w aucie. Gdy wrócił, chłopca nie było
Rzeszów
Lotnisko Chopina
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
BIZNES
Trgiczny pożar w Jaworze
Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu
Wrocław
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
Dzieci potrzebują pomocy dziś, a nie za pół roku. Fundacja TVN finansuje psychoterapię
Piotr Wójcik
imageTitle
Wyrzucili go z igrzysk za wspomnienie poległych. Zrobiłby to ponownie
EUROSPORT
Alerty przed podtopieniami
Alarm hydrologiczny najwyższego stopnia
METEO
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
BIZNES
Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności
275 pakunków ukrytych w ciężarówce. Są warte blisko 5,7 miliona złotych
Białystok
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa winda na peron stacji metra
WARSZAWA
Kolizja trzech aut w Lęborku
Prawem jazdy cieszył się kilka godzin
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica