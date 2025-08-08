Skoczył na główkę do Wisły i zniknął pod wodą. Nie przeżył

Do zdarzenia doszło w Krakowie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 17. Ratownicy krakowskiego WOPR dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył z pomostu na główkę do Wisły. Po wynurzeniu się osoba ta zniknęła z pola widzenia.

Po przybyciu na miejsce ratownicy rozpoczęli działania poszukiwawcze. Na miejsce wezwano również jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz policję.

Niestety, ciało mężczyzny zostało znalezione przez nurka.