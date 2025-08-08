Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Skoczył na główkę do Wisły i zniknął pod wodą. Nie przeżył

WOPR
Do zdarzenia doszło w Krakowie
Źródło: Google Earth
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu nad Wisłą w Krakowie. Mężczyzna skoczył z pomostu do rzeki i zniknął pod wodą. Jego ciało zostało odnalezione przez nurków.

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 17. Ratownicy krakowskiego WOPR dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył z pomostu na główkę do Wisły. Po wynurzeniu się osoba ta zniknęła z pola widzenia.

Po przybyciu na miejsce ratownicy rozpoczęli działania poszukiwawcze. Na miejsce wezwano również jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz policję.

Niestety, ciało mężczyzny zostało znalezione przez nurka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragedia nad wodą. Nie żyje 24-latek
Skoczył do wody i nie wypłynął. 24-latek nie żyje
Łódź
Nie żyje młody mężczyzna
Skoczył do wody i już nie wypłynął. 19-latek nie żyje
Jezioro (zdj. ilustracyjne)
Skoczył na główkę, nieprzytomny unosił się na wodzie
Szczecin
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiWisłaKrakówWOPR
Czytaj także:
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia dla klientów
BIZNES
46 min
pc
Lewandowski: rząd ma ciekawą ofertę dla osób za bogatych na socjal, za biednych na rynek
#BezKitu
GettyImages-1000209212
Spotkanie Trump-Putin. "Toczą się trzy procesy"
Świat
Michał Kamiński
"Mam nadzieję, że te gesty są też gestami uderzenia się we własne piersi"
imageTitle
14-letni Polak pisze historię. Ma premierowe zwycięstwo
EUROSPORT
Pożary pod Atenami
Ewakuacje niedaleko Aten, jest ofiara śmiertelna
METEO
Dariusz Klimczak
"Przykro się słucha". Minister komentuje aferę z KPO
BIZNES
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach. Protestują przeciwko nocnemu hałasowi
WARSZAWA
Chmury burzowe
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
METEO
imageTitle
Uwaga, supertalent. 19-letni Polak ze złotem i rekordem świata
EUROSPORT
Minister funduszy: następne transze z KPO zależą od kamieni milowych
Środki z KPO na jachty i nie tylko. "Powinniśmy sprawdzić, jaka była skala"
Księżyc nad Tatrami Wysokimi
Pełnia Jesiotrów tuż-tuż. Kiedy jej wypatrywać
METEO
imageTitle
Znany kolarz opuści dwie imprezy mistrzowskie
EUROSPORT
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
WARSZAWA
Noc, chłodno, zimno, mgły
Nocą lokalnie pojawią się mgły
METEO
Władimir Putin
Te tereny chce zająć Putin. Eksperci o planach Rosji
Świat
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce. Nagranie
Wrocław
Afera z KPO. Mapa pokazuje zaskakujące dotacje. Jak do nich doszło
Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
WARSZAWA
Nicolas Maduro
USA chcą jego aresztowania, oferują fortunę
Świat
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Nadchodzi rewolucja w sklepach. Ważny komunikat ministerstwa
BIZNES
imageTitle
Lewandowski i Yamal ukarani. Złamali instrukcję inspektora kontroli antydopingowej
EUROSPORT
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Chcieli zlikwidować park chroniący neolityczne kopalnie. Sąd uznał, że nielegalnie
Kielce
Bawół afrykański zabił myśliwego
Pojechał polować na bawoły, zginął
METEO
Marcin Józefaciuk
Pedofil w Sejmie, poseł będzie się tłumaczył
Śmiertelne potrącenie dziecka przez samochód ciężarowy w Olszynach
Tragiczny wypadek na hulajnodze. Nie żyje 11-latek
Kraków
Erin Patterson
Mąż "grzybowej morderczyni" opowiedział swoją historię. "Te rzeczy ciągle mu się przydarzały"
Świat
imageTitle
Majka zaskoczył Kwiatkowskiego. Cięta riposta mistrza
EUROSPORT
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
WARSZAWA
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Nie ma, nie było i nie będzie zgody". Ministra reaguje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica