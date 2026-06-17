Kraków Sąd oddalił protest referendalny opozycjonisty PRL Oprac. Anna Winiarska |

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nowak w trakcie konferencji prasowej zwołanej na początku czerwca przekonywał, że podczas ciszy referendalnej łamane było prawo. Wskazywał, że dopuszczali się tego m.in. politycy, którzy byli zainteresowani zmianą władzy w Krakowie.

Ogłoszone w środę postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie jest nieprawomocne. Stronom przysługuje siedem dni na złożenie odwołania.

Protesty referendzlnie

W sumie do krakowskiego sądu wpłynęły łącznie cztery protesty dotyczące krakowskiego referendum, trzy w sprawie ważnego referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa i jedno dotyczące nieważnego referendum ws. odwołania Rady Miasta Krakowa. - Dwa protesty dotyczące referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa zostały pozostawione bez biegu z uwagi na to, że zostały wniesione po terminie. Jeden protest, dotyczący referendum w sprawie odwołania rady miasta, jest na etapie usuwania braków formalnych, w tej sprawie zostało wysłane wezwanie do skarżącego - powiedział nam sędzia Zbigniew Zgud, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie.

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Data przedterminowych wyborów prezydenta miasta nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) oraz Jan Hoffman z komitetu referendalnego.