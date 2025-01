Przypalona potrawa w prywatnym przedszkolu postawiła na równe nogi krakowskich strażaków. Do pożaru, którego nie było, przyjechało 30 strażaków, a z budynku ewakuowano 26 dzieci i dziewięcioro opiekunów.

We wtorek po godzinie 12 krakowscy strażacy otrzymali wezwanie do prywatnego przedszkola, w którym miało dojść do pożaru. W zlokalizowanym na parterze lokalu przy ul. Łużyckiej, tuż przy stacji paliw, panowało duże zadymienie.