Pościg, alkohol i narkotyki. Szukała go prokuratura
Policyjny pościg zaczął się na terenie gminy Wielka Wieś pod Krakowem. Policjanci w nocy z 23 na 2 września chcieli zatrzymać do kontroli Audi. Kierujący jednak zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg, który zakończono na terenie gminy Zabierzów.
To tam kierowca Audi wjechał w polną drogę z głębokimi koleinami, gdzie się zatrzymał i uszkodził bok radiowozu. Nie zamierzał jednak szybko się poddawać i chciał dalej uciekać pieszo. Został jednak obezwładniony przez mundurowych. W Audi jechał jeszcze pasażer.
31-latek był poszukiwany
Jak podała policja, uciekinierem okazał się 31-letni mieszkaniec gminy Jerzmanowice - Przeginia. Był poszukiwany przez prokuraturę w związku ze sprawą dotyczącą posiadania znacznej ilości środka odurzającego oraz przygotowania do wprowadzenia go do obrotu.
Badanie zatrzymanego pokazało, że prowadził Audi z promilem alkoholu we krwi oraz pod wpływem środków odurzających. Co więcej, miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Po przeszukaniu funkcjonariusze znaleźli przy 31-latku oraz w samym samochodzie metamfetaminę oraz mefedron. Sam pojazd nie był ubezpieczony oraz nie miał ważnych badań technicznych. 31-latek - podobnie jak zatrzymany 37-letni pasażer - nie przyznawał się początkowo do narkotyków znalezionych w Audi.
Zarzuty dla 31-latka
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie poinformowała, że 31-latek usłyszał trzy zarzuty: "posiadania znacznej ilości środka odurzającego, czyniąc go przygotowanym do wprowadzenia do obrotu; posiadania mefedronu i metamfetaminy oraz prowadzenia pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania oraz niezatrzymania się do kontroli i kontynuowanie ucieczki". Policja podkreśliła, że tych przestępstw miał dopuścić się w warunkach recydywy.
Decyzją sądu i na wniosek prokuratury, wobec mężczyzny zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy. Z policyjnego aresztu zwolniony został za to 37-letni pasażer, który jest mieszkańcem powiatu olkuskiego. Przesłuchano go w charakterze świadka.