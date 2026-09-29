Kraków Pościg, alkohol i narkotyki. Szukała go prokuratura Oprac. Mateusz Czajka |

31-latek wjechał w polną drogę i próbował uciekać przed policją Źródło wideo: KPP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KPP w Krakowie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policyjny pościg zaczął się na terenie gminy Wielka Wieś pod Krakowem. Policjanci w nocy z 23 na 2 września chcieli zatrzymać do kontroli Audi. Kierujący jednak zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg, który zakończono na terenie gminy Zabierzów.

To tam kierowca Audi wjechał w polną drogę z głębokimi koleinami, gdzie się zatrzymał i uszkodził bok radiowozu. Nie zamierzał jednak szybko się poddawać i chciał dalej uciekać pieszo. Został jednak obezwładniony przez mundurowych. W Audi jechał jeszcze pasażer.

W czasie pościgu zatrzymano dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KPP w Krakowie

31-latek był poszukiwany

Jak podała policja, uciekinierem okazał się 31-letni mieszkaniec gminy Jerzmanowice - Przeginia. Był poszukiwany przez prokuraturę w związku ze sprawą dotyczącą posiadania znacznej ilości środka odurzającego oraz przygotowania do wprowadzenia go do obrotu.

Badanie zatrzymanego pokazało, że prowadził Audi z promilem alkoholu we krwi oraz pod wpływem środków odurzających. Co więcej, miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Po przeszukaniu funkcjonariusze znaleźli przy 31-latku oraz w samym samochodzie metamfetaminę oraz mefedron. Sam pojazd nie był ubezpieczony oraz nie miał ważnych badań technicznych. 31-latek - podobnie jak zatrzymany 37-letni pasażer - nie przyznawał się początkowo do narkotyków znalezionych w Audi.

Zarzuty dla 31-latka

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie poinformowała, że 31-latek usłyszał trzy zarzuty: "posiadania znacznej ilości środka odurzającego, czyniąc go przygotowanym do wprowadzenia do obrotu; posiadania mefedronu i metamfetaminy oraz prowadzenia pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania oraz niezatrzymania się do kontroli i kontynuowanie ucieczki". Policja podkreśliła, że tych przestępstw miał dopuścić się w warunkach recydywy.

Decyzją sądu i na wniosek prokuratury, wobec mężczyzny zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy. Z policyjnego aresztu zwolniony został za to 37-letni pasażer, który jest mieszkańcem powiatu olkuskiego. Przesłuchano go w charakterze świadka.

Źródło: Google Maps