Gdy stanęli przed drzwiami, poczuli "charakterystyczny zapach" i usłyszeli "odgłosy biegania oraz popłochu"

- Kiedy policjanci dotarli pod wskazany adres, wyczuli charakterystyczny zapach palonej marihuany wydobywający się z mieszkania, do którego zamierzali wejść. Funkcjonariusze zadzwonili do drzwi mieszkania, jednak nikt nie otworzył. W środku natomiast słychać było odgłosy popłochu i szybkiego biegania – relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Narkotyki i skuter wodny

Drugi zatrzymany, 23-latek, przyznał się, że zabezpieczone narkotyki należą do niego. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i czynienia przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Możliwe, że usłyszy również zarzut dotyczący paserstwa w sprawie zabezpieczonego skutera.