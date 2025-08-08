Logo strona główna
Kraków

Dziewczyny uciekły z "Domu Miłosierdzia". Jedna się znalazła, czterech nadal szukają

nastolatki sklej
Poszukiwania pięciu nastolatek, który uciekły z boiska ośrodka wychowawczego
Źródło: TVN24
Trwają poszukiwania czterech nastolatek, które oddaliły się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia świętej Siostry Faustyny - dawnego "Domu Miłosierdzia" w Krakowie. Wszystkie uciekły z boiska. Wcześniej policja informowała o pięciu dziewczętach, jednak w sobotę przekazano, że jedna z nich odnalazła się w Wałbrzychu.

Małopolska policja poinformowała o poszukiwaniach grupy niepełnoletnich dziewcząt, które oddaliły się z boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie.

Kraków. Ucieczka nastolatek, poszukiwania policji

Do ucieczek doszło 4 i 6 sierpnia. W poniedziałek około godziny 16.30 z boiska dawnego "Domu Miłosierdzia" oddaliły się 15-letnia Sabina Kudrzycka, 16-letnia Amelia Korlak i jeszcze jedna 15-latka.

Następnie w środę około godziny 19.30 uciekły kolejne dwie podopieczne zakonnic Matki Bożej Miłosierdzia: 17-letnia Wiktoria Grucza i 16-letnia Oliwia Bomska.

Znaleziona 15-latka. "Przebywała u koleżanki"

W sobotę poinformowano, że jedna z poszukiwanych 15-latek, która uciekła w poniedziałek, odnalazła się. - Policjanci otrzymali informację, że jedna z nastolatek może przebywać w Wałbrzychu. Tamtejsi funkcjonariusze dokonali sprawdzenia wytypowanego adresu i znaleźli poszukiwaną nastolatkę. Przebywała u koleżanki. Jest cała i zdrowa - powiedziała tvn24.pl mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Decyzją sądu odnaleziona 15-latka ma zostać osadzona z powrotem w ośrodku wychowawczym, z którego się oddaliła.

Policja opublikowała wizerunki poszukiwanych wciąż dziewczyn oraz ich rysopis, który zamieszczamy poniżej. "Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o ww. osobach prosimy o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112" - podkreślono w komunikacie.

Poszukiwane nastolatki
Oliwia Bomska, lat 16
Oliwia Bomska, lat 16
Źródło: małopolska policja
Sabina Kudrzycka, lat 15
Sabina Kudrzycka, lat 15
Źródło: małopolska policja
Amelia Korlak, lat 16
Amelia Korlak, lat 16
Źródło: małopolska policja
Wiktoria Grucza, lat 17
Wiktoria Grucza, lat 17
Źródło: małopolska policja
  • Sabina Kudrzycka, lat 15, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe.
  • Amelia Korlak, lat 16, wzrost ok. 157 cm, waga ok. 50 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w bluzę rozpinaną koloru niebiesko-szarego, szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.
  • Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.
  • Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok. 170 cm, waga ok. 60 kg, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

Ośrodek przy sanktuarium

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Krakowskiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny, dawniej zwany "Domem Miłosierdzia", rozpoczął swoją działalność w Łagiewnikach w 1891 roku, "kontynuując pracę wychowawczą wśród dziewcząt, która rozpoczęła się w Warszawie w 1862 r. dzięki Matce Teresie Potockiej". Ośrodek mieści się przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

"W ośrodku tym młode dziewczęta, często pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zmagające się z poważnymi problemami emocjonalnymi, mogą odnaleźć zrozumienie, wsparcie oraz bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Wychowawcy przygotowują dziewczęta do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, a także do zdobycia zawodu" - czytamy na stronie kurii.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: małopolska policja, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

