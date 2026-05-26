Kraków Kandydatka Razem zawalczy o prezydenturę Krakowa

"Takie jest życie". Tusk o referendum w Krakowie

Kandydatura Owcy została ogłoszona we wtorek podczas konwencji Razem w Krakowie.

Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców", na początku tego roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Jest radczynią prawną.

Wśród głównych zadań w pracy w samorządzie Owca jako radna wskazuje m.in. konieczność powstrzymania samowolki deweloperów, obronę zagrożonych zamknięciem oddziałów przedszkolnych, walkę z zatrudnianiem w strukturach samorządowych działaczy politycznych bez wymaganych procedur.

Kraków odwołuje prezydenta

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

Swoją kandydaturę w nadchodzących wyborach ogłosili już: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Wystawienie własnego kandydata lub kandydatki zapowiedziała Lewica.