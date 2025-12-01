Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat

Powiat krakowski Źródło: Google Maps

"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - czytamy w nekrologu, który opublikowała rodzina chłopca. Pogrzeb chłopca odbędzie się w środę. Szkoła podstawowa w miejscowości Niedźwiedź, do której uczęszczał 11-latek, także przekazała tę informację.

Nikodem Marecki był młodym aktorem. Oprócz roli w filmie "Biała odwaga" wziął udział też w innych produkcjach. Wystąpił w serialu "Krakowskie potwory", a także w filmie i serialu "Zołza", gdzie wcielał się w Karola Sobańskiego, syna głównej bohaterki Anny. W 2025 roku Nikodem regularnie pojawiał się w serialu "Szpital św. Anny", w którym grał Igora Hajduka, syna Katarzyny i Bartka, jednych z bohaterów produkcji.

O śmierci młodego aktora poinformował w mediach społecznościowych także reżyser 'Białej odwagi' Marcin Koszałka.

"Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w 'Białej odwadze' brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… do zobaczenia" - napisał w mediach społecznościowych.

Tragiczny wypadek pod Krakowem

Do tragedii doszło w czwartek, 27 listopada, w Szczepanowicach pod Krakowem. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego, wtedy potrącił go samochód.

"O godzinie 14:03 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia pieszego w miejscowości Szczepanowice. Zgłoszenie wskazywało na młodą osobę, która pozostawała przytomna. Z uwagi na specyfikę zdarzenia na miejsce został zadysponowany LPR, dla którego druhowie zabezpieczyli teren lądowania - co ułatwiło sprawne przekazanie nastolatka oraz transport do szpitala" - podała tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy.

