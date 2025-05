Zamaskowani z maczetami i gazem łzawiącym weszli na orlik, grozili chłopakowi

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie na jednym z orlików w Krakowie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Nieznani sprawcy w kominiarkach na głowach, maczetami i gazem łzawiącym w ręku weszli na jeden z orlików, gdzie jak widać na filmiku opublikowanym w sieci, grozili grającemu tam w piłkę chłopakowi. Nagranie zostało zabezpieczone i zajmuje się nim policja.

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie na jednym z orlików w Krakowie. Filmik pojawił się w mediach społecznościowych. Widać na nim trzech zamaskowanych mężczyzn - dwóch z nich miało w rękach maczety, jeden gaz łzawiący. Używając niecenzuralnych słów podeszli do chłopaka grającego w piłkę. Jeden z zamaskowanych mężczyzn kazał mu w niewybredny sposób wyrazić się o jednym z krakowskich klubów piłkarskich, zagroził, że jeśli tego zrobi to go "zabije", kierując w jego stronę maczetę. Na nagraniu słychać, jak pokrzywdzony prosi, żeby mu "nic nie robili". Po chwili napastnicy wyszli z boiska. Nie wiadomo, kiedy doszło do tego zdarzenia.

Sprawą zajmuje się policja

Sprawą zajmuje się krakowska policja, która zabezpieczyła nagranie z tego zdarzenia. "Policja już zajmuje się tą sprawą. Apelujemy o zgłaszanie każdego takiego incydentu – również tej konkretnej sytuacji. Zapewniamy, że funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców podejmą odpowiednie działania, a sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - napisała w mediach społecznościowych małopolska policja.

Wpis małopolskiej policji