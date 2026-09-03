Kraków Rzutem na taśmę zebrał podpisy. Gibała powalczy o prezydenturę Krakowa

Rzutem na taśmę zebrał podpisy. Gibała powalczy o prezydenturę Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Jak informowaliśmy w tvn24.pl, miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła 3836 z 5449 złożonych podpisów, z czego 3200 z powodu błędu na karcie - zabrakło na nich słowa "Kraków". Łukasz Gibała miał czas do czwartku, żeby zebrać brakujące 1387 podpisów.

W czwartek przedstawiciele komitetu Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców" przekazali, że zebrali dodatkowo 9308 podpisów.

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Dziś złożymy dodatkowe podpisy do komisji wyborczej - ponad 9 tysięcy (oprócz wcześniejszych 5,5 tys.).



Skala Waszego zaangażowania i pomocy była bezprecedensowa - w 3 dni zebraliśmy więcej podpisów niż którykolwiek z naszych rywali przez 3 tygodnie 💪



Bardzo Wam dziękuję i… — Łukasz Gibała (@LukaszGibala) September 3, 2026 Rozwiń

Powalczą o fotel prezydenta

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w referendum odwołany z tej funkcji został Aleksander Miszalski (KO). Ewentualna II tura wypadłaby 11 października.

Na cele referendalne zgromadzono łącznie 1,97 mln złotych, z czego aż 1,89 mln zł pochodziło od Stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców" Łukasza Gibały. Gibała jest jednym z kandydatów w zaplanowanych na 27 września wyborach prezydenckich w Krakowie.

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W Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zgłosiło 12 osób. Spośród nich czworo zostało już zarejestrowanych: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum) i Aleksandra Owca (Partia Razem).

Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie poinformował dziennikarzy, że w czwartek o godzinie 16 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta. Do tego czasu komisja przyjęła zgłoszenia wraz z wymaganą liczbą podpisów także od: Mariana Banasia (byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli), Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Łukasza Gibały (komitet Kraków dla Mieszkańców), Darii Gosek-Popiołek (Lewica), Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisława Kułacha, Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) i Marty Ratuszyńskiej.

- Przewidujemy, że podpisy złożone w czwartek przez kandydatów zweryfikujemy do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata o godziny 16 - poinformował przewodniczący komisji.

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Marianna Schreiber w czwartek przekazała, że wycofuje się z wyborów.

Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta - Stanisław Kracik.