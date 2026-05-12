Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kardynał Grzegorz Ryś powołuje komisję. Chodzi o zarządzanie parafią mariacką

|
Kraków
Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Tyczkowski/AdobeStock
Komisja powołana przez krakowskiego metropolitę zbada sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem parafii mariackiej. By tak się stało, zgodę musiał wyrazić papież.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie jest jedną z najbogatszych w Polsce. Informację o badaniu sposobu zarządzania jej majątkiem podała we wtorek w komunikacie krakowska kuria. Przekazała, że decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV.

W skład komisji weszli: przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej prof. Jerzy Hausner - jako przewodniczący, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK Konrad Grabiński oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, specjalista prawa kanonicznego prof. Piotr Majer.

- Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie parafii mariackiej - wskazał w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
24
Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne". Ryś pisze o "smutku i odwadze"
Ksiądz Piotr Studnicki
"Zbudował księstwo" Jędraszewskiemu, teraz traci stanowisko. Porządki abp. Rysia dosięgły rzecznika
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
"Jest tak źle, że proste decyzje będą urastać do rangi rewolucji". Co czeka krakowski kościół
Anna Winiarska

Zmiana proboszcza

W czerwcu 2025 r. decyzją władz kościelnych urząd proboszcza tej parafii przestał pełnić ks. prałat Dariusz Raś. Jednocześnie administratorem parafii z wszystkimi uprawnieniami proboszcza został mianowany ks. Mariusz Słonina, dotychczasowy dyrektor Caritasu Archidiecezji Krakowskiej i Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Zmiana na stanowisku proboszcza jednej z najbardziej majętnych parafii w Polsce była skutkiem konfliktu poprzedniego metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego z ks. Rasiem. Wiosną 2024 r. metropolita wydał dekret w sprawie odwołania ks. Rasia z funkcji proboszcza parafii mariackiej, zarzucając mu nieprawidłowości w zarządzaniu powierzoną parafią i jej majątkiem.

Duchowny zaskarżył decyzję hierarchy do Watykanu i uzyskał wstrzymanie dekretu metropolity do czasu przeanalizowania sprawy przez władze kościelne. W czerwcu 2025 r. do krakowskiej kurii wpłynęła informacja o tym, że Stolica Apostolska podtrzymała decyzję abpa Jędraszewskiego.

Bazylika Mariacka jest uznawana za najważniejszy po Katedrze Wawelskiej kościół Krakowa. Jest także jedną z najbardziej majętnych parafii w Polsce. W jej wnętrzu znajduje się ołtarz dłuta Wita Stwosza uważany za arcydzieło rzeźbiarskie późnego gotyku.

Kościół Mariacki w Krakowie
Kościół Mariacki w Krakowie
Źródło zdjęcia: stock.adobe.com
Źródło: PAP
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Żar leje się w nieba w Pakistanie
Fala upałów ogarnęła kraj. Apel władz
METEO
Canberra
Znoszą ulgi, żeby dać młodym szanse na mieszkanie
BIZNES
imageTitle
Drugi tytuł z rzędu i nowa umowa na horyzoncie. Flick nigdzie się nie rusza
Najnowsze
Kierowca zawracał na wiadukcie
Zawracał ciężarówką na wiadukcie i "podwójnej ciągłej"
WARSZAWA
mid-epa08969953
eBay odrzucił ofertę. Zarząd z brakiem zaufania do GameStop
BIZNES
Ursula von der Leyen
Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci
BIZNES
II sezon badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla
Kiedyś był tu ogród przedwojennego ministra. Odkopali jego mury
WARSZAWA
imageTitle
Gigantyczne kary po skandalu w derbach Pragi
EUROSPORT
1 godz 12 min
Sylwester Suszek
"Nie ma ciała, nie ma zbrodni". Afera Zondacrypto i zniknięcie Sylwestra Suszka
Superwizjer. Podcast
Agenci CBA zabrali dokumentację pacjentek od 1996 roku
Agenci CBA przejęli dokumentację pacjentek. Decyzja sądu
Szczecin
Gerhard Schroeder i Władimir Putin. Spotkanie w Moskwie (14.06.2018)
Płonąca bania i piwo. "Poniżające ultimatum" Putina
Tatiana Serwetnyk
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
MSZ ostrzegało USA. Nowe informacje w sprawie wyjazdu Ziobry
Polska
imageTitle
Show Ekwadorczyka na Giro, ale to Włosi mają nowego bohatera
EUROSPORT
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Kask i kombinezon dowodami w śledztwie. Prokuratura bada przyczyny tragedii na Wiśle
WARSZAWA
Tragiczny wypadek budowli w gminie Byczyna
Tragedia na budowie. Spadające elementy przygniotły pracownika
Opole
deszcz ulewa pogoda
Rozpoczęli się zimni ogrodnicy. W pogodzie będzie się działo
METEO
imageTitle
Dziewięć spotkań w pierwszym składzie wystarczyło. Został piłkarzem sezonu
EUROSPORT
forum-0429311714-cb-
"Niesamowita wszechstronność". Stanisława Celińska we wspomnieniach
Kultura i styl
Rząd zdecydował, że pigułka EllaOne będzie dostępna na receptę
Pigułka "dzień po". Pilotaż będzie wydłużony
Zdrowie
Medale
Dziennikarze TVN24 z odznaczeniami. "Jesteście z nami od pierwszej chwili tej agresji"
Polska
Pożar radiowozu na A1
Radiowóz zapalił się na autostradzie. W środku dwóch policjantów
Katowice
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
BIZNES
AdobeStock_440940631
Mniej niż cztery pielęgniarki na tysiąc pacjentów? Jeśli nic się nie zmieni, to realny scenariusz
Anna Bielecka
imageTitle
Wyeliminowała Sabalenkę i idzie po więcej. Rumunka ma półfinał
EUROSPORT
Stanisława Celińska
Nie żyje Stanisława Celińska
Kultura i styl
Netflix ma ponad 50 mln abonentów w ponad 40 krajach
Gigant streamingu chwali się wynikami. Ogromne zyski platformy
BIZNES
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
TK orzekł w sprawie odebrania ślubowania przez prezydenta
Polska
Zderzenie na S8
Zderzenie i duży korek na S8
WARSZAWA
54 min
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Matczak ostro o planach Nawrockiego: skok na władzę
Terlikowski. Istota rzeczy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica