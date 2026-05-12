Kraków Kardynał Grzegorz Ryś powołuje komisję. Chodzi o zarządzanie parafią mariacką

Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie jest jedną z najbogatszych w Polsce. Informację o badaniu sposobu zarządzania jej majątkiem podała we wtorek w komunikacie krakowska kuria. Przekazała, że decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV.

W skład komisji weszli: przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej prof. Jerzy Hausner - jako przewodniczący, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK Konrad Grabiński oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, specjalista prawa kanonicznego prof. Piotr Majer.

- Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie parafii mariackiej - wskazał w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

Zmiana proboszcza

W czerwcu 2025 r. decyzją władz kościelnych urząd proboszcza tej parafii przestał pełnić ks. prałat Dariusz Raś. Jednocześnie administratorem parafii z wszystkimi uprawnieniami proboszcza został mianowany ks. Mariusz Słonina, dotychczasowy dyrektor Caritasu Archidiecezji Krakowskiej i Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Zmiana na stanowisku proboszcza jednej z najbardziej majętnych parafii w Polsce była skutkiem konfliktu poprzedniego metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego z ks. Rasiem. Wiosną 2024 r. metropolita wydał dekret w sprawie odwołania ks. Rasia z funkcji proboszcza parafii mariackiej, zarzucając mu nieprawidłowości w zarządzaniu powierzoną parafią i jej majątkiem.

Duchowny zaskarżył decyzję hierarchy do Watykanu i uzyskał wstrzymanie dekretu metropolity do czasu przeanalizowania sprawy przez władze kościelne. W czerwcu 2025 r. do krakowskiej kurii wpłynęła informacja o tym, że Stolica Apostolska podtrzymała decyzję abpa Jędraszewskiego.

Bazylika Mariacka jest uznawana za najważniejszy po Katedrze Wawelskiej kościół Krakowa. Jest także jedną z najbardziej majętnych parafii w Polsce. W jej wnętrzu znajduje się ołtarz dłuta Wita Stwosza uważany za arcydzieło rzeźbiarskie późnego gotyku.

Kościół Mariacki w Krakowie