Kraków Karambol na drodze S7 w Krakowie Anna Winiarska |

patrol.mp4 Źródło wideo: Patrol998-Małopolska Źródło zdj. gł.: Patrol998-Małopolska

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Do wypadku doszło o godzinie 7.08 pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ul. Śliwiaka. Zderzyło się siedem samochodów osobowych i ciężarówka.

W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób. Trzy zostały poszkodowane, jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. Pozostałe przewieziono karetkami.

Droga w kierunku Nowej Huty jest zablokowana. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 10.

Karambol w Krakowie Źródło zdjęcia: Patrol998-Małopolska