Karambol na drodze S7 w Krakowie
Do wypadku doszło o godzinie 7.08 pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ul. Śliwiaka. Zderzyło się siedem samochodów osobowych i ciężarówka.
W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób. Trzy zostały poszkodowane, jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. Pozostałe przewieziono karetkami.
Droga w kierunku Nowej Huty jest zablokowana. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 10.
Źródło: tvn24.pl