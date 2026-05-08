Kraków Ponad 200 min na terenie budowy akademika

Kraków Źródło: Google Earth

W środę po południu operator koparki natknął się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na niewybuch. W tym miejscu - przy ulicy Łojasiewicza - trwa budowa domu studenckiego.

Miny na kampusie UJ

Prace budowlane zostały wstrzymane, a pracownicy zawiadomili służby. Na miejsce skierowano strażaków, policję i patrol saperski. Jak poinformowała w piątek Komenda Miejska Policji w Krakowie, w ciągu ostatnich dwóch dni na placu budowy znaleziono ponad 200 niewybuchów. To głównie miny przeciwpancerne. Odkryto też "substancję niewiadomego pochodzenia".

Niewybuch na terenie budowy akademika UJ Źródło: KMP w Krakowie

"W trakcie działań nie stwierdzono, aby ujawniona substancja stanowiła zagrożenie, natomiast policjanci odpowiednio zabezpieczyli rejon, w którym ujawniono niewybuchy. To miejsce do czasu zakończenia działań było cały czas nadzorowane przez mundurowych. Dzisiaj działania te zostały zakończone. Wojskowi saperzy wywieźli niewybuchy, które zostaną zneutralizowane" - czytamy w komunikacie.

Jak powiedział tvn24.pl Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, prace wciąż nie zostały wznowione. - W poniedziałek na miejscu pojawi się specjalistyczna firma saperska, która jeszcze raz sprawdzi ten teren, żeby mieć pewność, że nie ma tam już żadnych niespodzianek. Chodzi o bezpieczeństwo wykonawcy prac - powiedział rzecznik.

Akademiki zamiast poligonu

Kubat podkreślił, że już kilka lat temu ten teren był sprawdzany przez firmę saperską i wówczas znaleziono kilkadziesiąt niewybuchów. - To obszar byłego poligonu wojskowego, który działał tam jeszcze w latach 70. - powiedział rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budowa pierwszego z dwóch akademików, które mają powstać na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju, rozpoczęła się 19 marca. Ma w nich zamieszkać ponad 400 studentów i doktorantów. Otwarcie ma nastąpić na początku roku akademickiego 2027/2028.

