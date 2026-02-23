Logo strona główna
Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"

2202 protest hotel kamienica
Prezydent Krakowa o kamienicach przy ul Józefa
Źródło: TVN24
Zakonnicy wydzierżawili kamienice w centrum krakowskiego Kazimierza deweloperowi, a w efekcie dom tracą ludzie, którzy przy ulicy Józefa mieszkają od dekad. Mają zniknąć także sklepy, bary i kawiarnie. Krakowianie protestują, a prezydent zapewnia, że "lokatorzy są chronieni". Czasu jest jednak coraz mniej – najemcy mają wynieść się do końca marca.

Sprawa kamienic przy ul. Józefa 9 i 11 ciągnie się od kilkunastu lat – a nawet dłużej, biorąc pod uwagę, że budynek należy do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich od 1883. Dostali go w darowiźnie, której zapis – jak informuje krakowska posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek – zabrania czerpania zysków z nieruchomości.

Tymczasem Kanonicy wydzierżawili teren spółce deweloperskiej De Silva Haus, która ogłosiła, że zbuduje tam hotel. Mieszkańcy dostali wypowiedzenia umów najmu w 2023 roku. A pod koniec 2025 odebrali pisma z wezwaniem do opuszczenia lokali do końca marca 2026.

"Brutalna gentryfikacja i zdrada zaufania"

Dopiero gdy czarne chmury wiszące nad ulicą Józefa przybrały postać konkretnej daty, sprawa zrobiła się głośna medialnie. Pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków skierowała w tej sprawie posłanka Gosek-Popiołek. Działania podejmowane przez zakonników i dewelopera nazywa wprost: to bezduszne niszczenie tkanki Kazimierza w imię czystego zysku.

"To brutalna gentryfikacja i zdrada zaufania ludzi, którzy przez lata wierzyli, że pod skrzydłami instytucji kościelnej ich byt jest bezpieczny" – czytamy w piśmie. Polityczka alarmuje też, że inwestor już teraz – przed uzyskaniem pozwoleń – przystąpił do demontażu stolarki i pieców.

Kamienica z zewnątrz jest w fatalnym stanie. Jej mieszkańcy w mediach opisują, jak własnymi siłami i za własne środki ją remontowali – budowali w mieszkaniach łazienki, podciągali gaz. Nie chcą opuszczać swoich domów, w które przez dekady wkładali całe serce i pieniądze. Wynajem od zakonników był tani, poniżej cen rynkowych, na które większość lokatorów nie może sobie pozwolić.

Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
Źródło: Anna Winiarska

Przerażeni są też właściciele sklepów i restauracji w okolicy. Chociaż oni nie dostali nakazu wyprowadzki, boją się, jak budowa hotelu wpłynie na ich funkcjonowanie. Od jednej ze sklepikarek słyszymy, że obie kamienice mają zostać niemal zupełnie wyburzone, a następnie odbudowane. Zostaną tylko fronty.

Protest

Za medialnym oburzeniem poszła społeczna mobilizacja. W niedzielę na rogu ulic Józefa i Bożego Ciała odbył się protest mieszkańców. Tłum szczelnie wypełnił ulice, przemawiali mieszkańcy i najemcy kamienic. Protest przeszedł pod restaurację Stara Zajezdnia, której właścicielem jest spółka De Silva, po czym wrócił na ulicę Józefa.

Pojawił się też prezydent miasta, Aleksander Miszalski.

- Na szybko sprawdziliśmy, nie ma tutaj wydanego pozwolenia na budowę ani nawet wniosku o pozwolenie na budowę. Zaproponuję Radzie Miasta zmianę punktową planu zagospodarowania przestrzennego, bo rzeczywiście tego typu inwestycja w tym miejscu to dewastacja tej części Kazimierza – stwierdził prezydent.

Miszalski przekazał też, że "lokatorzy są chronieni", bo w większości mają umowy najmu na czas nieokreślony. – W związku z tym te zawiadomienia, że mają opuścić mieszkania są prawnie nieskuteczne – zapewnił. Mieszkańcy otrzymali już bezpłatną pomoc prawną.

Protest w obronie mieszkańców kamienic przy ul. Józefa
Protest w obronie mieszkańców kamienic przy ul. Józefa
Źródło: TVN24

Jeśli kamienice przy Józefa uda się obronić, pozostaje pytanie: czy miasto je wykupi i wyremontuje dla obecnych lokatorów? O tym na razie urzędnicy nie mówią.

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie ze spółką De Silva Haus. Osoba, do której się dodzwoniliśmy zapewniła, że przekaże naszą prośbę o kontakt do osoby, która może rozmawiać z mediami. A może w takim razie poda adres mailowy, na który możemy przesłać pytania? Na stronie internetowej go nie ma.

- Nie, raczej nie możemy tak rozdawać adresu, nie mamy pozwolenia – wytłumaczyła nasza rozmówczyni.

Autorka/Autor: Anna Winiarska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

