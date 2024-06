Były wiceprezydent Krakowa i działacz PO w zarządzie państwowej spółki

Były wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig został prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego - to spółka, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Kulig niedawno przegrał z kretesem wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Z jego nowej funkcji cieszą się teraz ludowcy, którzy popierali go w wyborach. Wiceprezesem KPT został z kolei członek zarządu krakowskiej Platformy Obywatelskiej Jacek Jankowski. Prezes spółki może zarobić nawet prawie 350 tysięcy złotych w rok.

Po tym, jak Majchrowski usunął się w cień i postanowił nie kandydować w kolejnych wyborach, o przejęcie władzy starał się właśnie Andrzej Kulig. W tegorocznych wyborach samorządowych poparł go ustępujący prezydent, co jednak nie wystarczyło, by zagrozić najpoważniejszym wówczas pretendentom do tytułu prezydenta Krakowa - Łukaszowi Gibale (Kraków dla Mieszkańców) i Aleksandrowi Miszalskiemu (Koalicja Obywatelska). Andrzej Kulig dostał nieco ponad 7 procent głosów mieszkańców. Przed drugą turą wzbraniał się przed przekazaniem poparcia wprost któremuś z pozostałych na placu bojów kandydatów, jednak bardziej krytycznie odnosił się do Łukasza Gibały.