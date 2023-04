Po skończonym kursie miał uderzyć pasażera, zabrał mu telefon. Kierowca trafił do aresztu

Policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który miał zaatakować mężczyznę i zabrać mu telefon. Do napaści miało dojść w taksówce po skończonym kursie. W samochodzie oprócz skradzionego telefonu znaleziono narkotyki - marihuanę i mefedron. 29-latek trafił do aresztu.

Do rozboju doszło 15 kwietnia w Krakowie. Poszkodowany mężczyzna we wczesnych godzinach rannych poprosił o transport taksówkarza z korporacji "na aplikację". Pasażer chciał zapłacić kartą, jednak kierowca domagał się gotówki.

"Wywiązała się awantura, doszło do rękoczynów. Kierowca kilkukrotnie uderzył pasażera twardym przedmiotem, a następnie zabrał mu telefon komórkowy i odjechał w nieznanym kierunku" - podaje policja.

Zatrzymanie kierowcy

Poszkodowany zgłosił sprawę do Komisariatu Policji VI w Krakowie. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali kierowcę. "W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli skradziony telefon. To nie jedyne znalezisko, które zainteresowało kryminalnych, gdyż w samochodzie natrafili na mefedron oraz marihuanę. Kierowca auta został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki" - czytamy w komunikacie.