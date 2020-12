Tłum na bierzmowaniu, mandat dla proboszcza

"Ewidentnie naruszono przepisy epidemiologiczne"

Policjanci przyjechali na miejsce i policzyli osoby wychodzące z kościoła. Efekt? - Policjanci stwierdzili, że ewidentnie naruszono przepisy epidemiologiczne, bo liczba osób ponad trzykrotnie przekraczała dozwoloną. Wobec tego na proboszcza nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych - relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. I dodaje, że kapłan mandat przyjął. Policja o sprawie powiadomiła też sanepid, a ten może wydać decyzję administracyjną o ukaraniu proboszcza karą do 30 tysięcy złotych. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE Konrad Borusiewicz, reporter TVN24, próbował porozmawiać z proboszczem, by zapytać o komentarz do sprawy. Ten jest jednak nieosiągalny. Jak mówił reporter, kapłan, po tym, jak mundurowi pojawili się na plebanii, miał powiedzieć, że skoro młodzież garnęła się do kościoła, to on nie mógł z tym nic zrobić.