Ksiądz skazany na dziewięć lat więzienia za molestowanie nieletnich

Wyrok

- Sąd zdecydował też o zakazie kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na okres do 10 lat. Orzekł również środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu związanego z wychowaniem małoletnich, kształceniem ich i opieką nad nimi na 10 lat – poinformował sędzia Durlej.

Śledczy ustalili, że do przestępstw dochodziło od 2017 r. na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W czerwca ubiegłego roku mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód. Krzysztof S. przyznał się tylko do zarzutu posiadania pornografii.