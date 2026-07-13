Kraków Kiedy metro w Krakowie? Jest nowy harmonogram

Kraków ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy metra Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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Podczas konferencji prasowej krakowskich urzędników w poniedziałek nie padły żadne twarde deklaracje dotyczące terminu rozpoczęcia budowy metra. Odwołany w referendum prezydent miasta Aleksander Miszalski zapowiadał, że nastąpi to w 2030 roku. Stanisław Kracik, którego po referendum odwołano z funkcji wiceprezydenta, a który do czasu przeprowadzenia wyborów rządzi miastem jako komisarz, uważa, że to nierealne. Jeszcze z końcem czerwca deklarował, że prawdopodobny termin wbicia pierwszej łopaty to najwcześniej 2040 rok.

"Historyczne okienko" dla budowy metra w Krakowie

Przed rozpoczęciem budowy magistrat musi wykonać jeszcze szereg niewidocznej gołym okiem pracy, która przygotuje miasto do tej inwestycji. W nowej rzeczywistości politycznej władze Krakowa nie rezygnują z projektu, dlatego w poniedziałek ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy metra. Dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa Maria Wojtacha zaznaczyła, że metro pozostaje "strategiczną i główną inwestycją" samorządu. Na jej przygotowywanie do 2031 roku zabezpieczono w miejskiej kasie 188 milionów złotych.

Cytowana przez "Gazetę Krakowską" Wojtacha przekazała, że według "założonego harmonogramu postępowania" budowa metra powinna ruszyć w 2031 roku, ale "to jest harmonogram, który nie jest w stanie przewidzieć czy na przykład w trakcie prac wykonawca nie zrezygnuje albo my [urząd miasta - red.] nie zrezygnujemy z wykonawcy". - No, ale na tę chwilę matematyka wskazuje na 2031 [rok - red.]- powiedziała urzędniczka.

Dlaczego ogłoszony przetarg będzie tak istotny? - Będzie to pierwsza dokumentacja, która tak kompleksowo traktuje kwestie techniczne, środowiskowe i tak naprawdę te wszystkie elementy, które są istotne z punktu widzenia kolejnych etapów - wyjaśnił na konferencji dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.

Przetarg obejmie między innymi szczegółową koncepcję techniczną (w tym m.in. układ stacji i tuneli), inwentaryzację przyrodniczą, analizę drgań i stanu budynków, a także badania gruntu i warunków wodnych. Słowem, dokumentacja ma zawierać szereg analiz i decyzji, które doprowadzą do opracowania projektu budowlanego i w końcu do samej budowy.

Wykonawca ma zostać wybrany na początku 2027 roku. Maksymalny termin realizacji całego przedsięwzięcia to 50 miesięcy, czyli nieco ponad cztery lata - lub 62 miesiące, jeśli brać pod uwagę także wsparcie wykonawcy przy przyszłym postępowaniu realizacyjnym.

Harmonogram pracy nad metrem w Krakowie Źródło zdjęcia: Urząd Miasta Krakowa

- W latach 2027–2028 realizowane będą podstawowe elementy zamówienia, a w kolejnych latach możliwe będzie uruchomienie etapów objętych prawem opcji. Musimy być dokumentacyjnie gotowi na nową perspektywę unijną. To nasze historyczne okienko dla budowy metra - podkreśliła dyrektor Wojtacha.

Ile będzie kosztować metro w Krakowie?

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny także między innymi za zbadanie możliwości finansowania inwestycji, która ma pochłonąć łącznie między 13 a 15 miliardów złotych. Władze Krakowa od początku nie ukrywały, że miasta nie stać na pokrycie wydatków z własnej kasy. Środki mają pochodzić przede wszystkim z budżetu państwa oraz z bezzwrotnych dotacji w ramach nowej perspektywy unijnej 2028-2034.

Urzędnicy widzą też szansę na współfinansowanie budowy metra ze środków Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. - To jest kwestia tak zwanego podwójnego zastosowania. Metro może być równocześnie schronem. Przykładowo metro w Helsinkach jest tak zbudowane, że pomieści całą ludność stolicy Finlandii, więc my też mamy to na uwadze - poinformował dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich UMK Rafał Solecki.

W ramach dokumentacji przedprojektowej wykonawca ma przeanalizować kwestię wariantowania trasy metra. Według przedstawionej przez władze miasta koncepcji metro będzie mieć dwie linie o łącznej długości około 29 kilometrów i łączyć Nową Hutę z Opatkowicami oraz Kurdwanowem. Przewidziano na tej trasie 29 przystanków, pokazano też mapę. Szczegółowy przebieg tuneli i lokalizacja przystanków może jednak ulec zmianie.

Schemat trasy krakowskiego metra Źródło zdjęcia: Urząd Miasta Krakowa

- Wykonawca powinien szeroko ten element przeanalizować, czyli wziąć jako podstawę wariant, który był [przedstawiony - red.], natomiast również dokonać analizy z punktu widzenia zmniejszenia, zwiększenia ilości stacji, czyli tak naprawdę zapewnienia, aby ten projekt był faktycznie kompleksowy, nie tylko z perspektywy technicznej, ale również przyszłych użytkowników, którzy będą z tego systemu korzystać - powiedział dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk. W związku z tym wykonawca będzie miał za zadanie także przeanalizować prognozy ruchu pasażerów.

Komisarz miasta Stanisław Kracik miał pojawić się na poniedziałkowej konferencji prasowej, jednak ostatecznie nie był on obecny, dlatego też nie przedstawił on swoich przewidywań dotyczących rozpoczęcia budowy metra. Nieobecność tymczasowego prezydenta Krakowa wyjaśniono ważnym spotkaniem u wojewody małopolskiego.

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