Podczas ucieczki uszkodził opony, próbował jeszcze jechać na samych felgach

Policjanci z Oświęcimia (Małopolska) chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę hondy. Mężczyzna próbował uciec, po drodze uszkadzając swój samochód. Okazało się, że nie ma prawa jazdy – odebrano mu je wcześniej za kierowanie pod wpływem alkoholu.

Patrol zauważył 32-latka w piątek w Kętach pod Oświęcimiem. – Policjanci dostrzegli, że styl jazdy kierowcy może świadczyć o tym, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – mówi Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Ucieczka na samych felgach

Kiedy dali mu sygnał do zatrzymania się, mężczyzna przyspieszył. Policjanci ruszyli w pościg.

Okazało się, że kierowca uciekał, bo już wcześniej stracił prawo jazdy za kierowanie samochodem po pijanemu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat więzienia, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi do pięciu lat – dodaje Gleń.