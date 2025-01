Mateusz Małodziński będzie w Krakowie kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach uzupełniających do Senatu. To były wicewojewoda małopolski. Jest członkiem PiS, ale o mandat senatora powalczy nie pod szyldem partii Kaczyńskiego, ale w Komitecie Wyborczym Wyborców "Dla Krakowa". Politycy PiS mówią, że to przez odebraną subwencję i poszukiwanie oszczędności.

We wtorek późnym popołudniem ogłoszony zostanie kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających do Senatu. Jak powiedział tvn24.pl poseł PiS Łukasz Kmita, szef małopolskich struktur partii, będzie to Mateusz Małodziński, były wicewojewoda małopolski w latach 2022-2023.

Mateusz Małodziński PAP/Art Service

Małodziński jest na politycznym bezrobociu po tym, jak w ostatnich wyborach samorządowych przegrał walkę o mandat do sejmiku województwa małopolskiego. Porażka była dotkliwa, bo były wicewojewoda startował z drugiego miejsca na liście PiS. Zdobył niespełna 7200 głosów - o pięć tysięcy mniej niż trzecia na liście była kurator Barbara Nowak, która uzyskała mandat. Wraz z nią do sejmiku z tego samego okręgu dostała się "lokomotywa" listy, Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku, a prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Wcześniej, w październiku 2023 roku, Mateusz Małodziński również próbował dostać się do Senatu, wówczas przegrał jednak z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Bogdanem Klichem, który uzyskał 71 proc. poparcia.

Bezpartyjny komitet PiS, politycy mówią o utraconej subwencji

Choć Małodziński jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie startował z komitetu partyjnego. PiS zdecydowało się w Krakowie na podobny ruch co z "obywatelskim" kandydatem Karolem Nawrockim.

Małodzińskiego wystawi Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Krakowa", a sam polityk będzie popierany przez PiS. - Idziemy szerokim frontem ludzi prawicy. Szefem komitetu jest osoba bezpartyjna, st. bryg. Marek Chwała, były komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nie wypieramy się partii, ale adresujemy naszą ofertę do jak najszerszej grupy wyborców - tłumaczy nam poseł Kmita.

Kandydaturę Małodzińskiego, poza członkami PiS, wspierać mają przedstawiciele świata nauki i kultury, osoby niezwiązane z polityką.

Według innych polityków PiS, którzy nie chcą wypowiadać się w tej sprawie pod nazwiskiem, decyzja o zgłoszeniu niepartyjnego komitetu ma drugie dno. - Decyzję podyktowano kłopotami po odebraniu nam subwencji. Komitet będzie działał na własny rachunek. Gdyby komitet był partyjny, musiałaby się z tego rozliczać centrala, która woli skupić się na dużo ważniejszej kampanii prezydenckiej, a jednocześnie do pewnego stopnia zaoszczędzić na wyborach uzupełniających do Senatu - mówi nam jeden z małopolskich polityków partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przed Małodzińskim kandydatką na senatorkę miała być była małopolska kurator oświaty, a obecnie radna sejmiku Barbara Nowak. Jak dowiadujemy się u działaczy PiS, Nowak sama zrezygnowała z kandydowania. - Powiedziała, że będzie startowała wyłącznie wtedy, kiedy komitet będzie pod szyldem partii - powiedział nam polityk zbliżony do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Barbarę Nowak jako kandydatkę wskazało ścisłe kierownictwo partii. Jak informowaliśmy, decyzję miał ogłosić lokalnym działaczom na spotkaniu opłatkowym Ryszard Terlecki, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS.

Barbara Nowak była kuratorką w latach 2016-23 Art Service/PAP

Kraków. Wybory uzupełniające do Senatu

Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w Krakowie 16 marca i są konsekwencją zwolnienia miejsca w izbie wyższej przez Bogdana Klicha, który został powołany na chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.

Władze centralne Platformy Obywatelskiej rekomendowały na kandydatkę do Senatu prezes Izby Zbożowo-Paszowej, związaną w przeszłości z SLD, PSL i Polską 2050, Monikę Piątkowską. Ma to być kandydatka całej Koalicji Obywatelskiej i – jeżeli zgodzą się na to partnerzy paktu senackiego – to i całego paktu senackiego.

Swój start w wyborach uzupełniających w Krakowie zapowiedzieli również: były wieloletni polityk PO Bogusław Sonik, były radny i aktywista Łukasz Wantuch, Ewa Sładek z partii Razem i Gniewomir Rokosz Kuczyński z Konfederacjo Korony Polskiej.

Autorka/Autor:Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl, PAP