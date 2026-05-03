Obraźliwe napisy na kapliczkach. Policja szuka sprawcy
Satanistyczne hasła pojawiły się na kilku kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej w Małopolsce. Sprawę bada policja.
- Napisy o satanistycznym wydźwięku zostały zauważone w sobotę po południu. Nie mamy żadnych świadków zdarzenia - poinformował rzecznik sanktuarium ojciec Tarsycjusz Bukowski OFM (z Zakonu Braci Mniejszych).
Duchowni zdecydowanie potępili akt wandalizmu. W oświadczeniu podkreślili, że doszło do dewastacji miejsca kultu oraz cennych zabytków.
Z wielkim smutkiem informujemy o akcie wandalizmu, którego dopuszczono się na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich. Stanowczo sprzeciwiamy się dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości. Sprawa została już zgłoszona odpowiednim służbom i jest obecnie badana przez policję. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek.Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
Policja prowadzi czynności w sprawie. Funkcjonariusze ustalają sprawców oraz okoliczności zdarzenia. Apelują też do pielgrzymów i mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji o niepokojących sytuacjach na terenie dróżek pątniczych.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego. Kompleks obejmuje klasztor, kościół oraz system dróżek z 42 kaplicami w stylu barokowym i manierystycznym. Sanktuarium zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Jest to kopia Kalwarii jerozolimskiej z kaplicami do odprawiania rozważań o Męce Pańskiej i o tajemnicach z życia Matki Bożej. Każdego roku odwiedza ją kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.
