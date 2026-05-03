Kraków Obraźliwe napisy na kapliczkach. Policja szuka sprawcy Oprac. Rafał Molenda |

Dewastacja zabytkowej kaplicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Satanistyczne hasła pojawiły się na kilku kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej w Małopolsce. Sprawę bada policja.

- Napisy o satanistycznym wydźwięku zostały zauważone w sobotę po południu. Nie mamy żadnych świadków zdarzenia - poinformował rzecznik sanktuarium ojciec Tarsycjusz Bukowski OFM (z Zakonu Braci Mniejszych).

Duchowni zdecydowanie potępili akt wandalizmu. W oświadczeniu podkreślili, że doszło do dewastacji miejsca kultu oraz cennych zabytków.

Z wielkim smutkiem informujemy o akcie wandalizmu, którego dopuszczono się na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich. ​Stanowczo sprzeciwiamy się dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości. ​Sprawa została już zgłoszona odpowiednim służbom i jest obecnie badana przez policję. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek. Oświadczenie w sprawie dewastacji zabytków Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Policja prowadzi czynności w sprawie. Funkcjonariusze ustalają sprawców oraz okoliczności zdarzenia. Apelują też do pielgrzymów i mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji o niepokojących sytuacjach na terenie dróżek pątniczych.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego. Kompleks obejmuje klasztor, kościół oraz system dróżek z 42 kaplicami w stylu barokowym i manierystycznym. Sanktuarium zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Jest to kopia Kalwarii jerozolimskiej z kaplicami do odprawiania rozważań o Męce Pańskiej i o tajemnicach z życia Matki Bożej. Każdego roku odwiedza ją kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.