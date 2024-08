Śmierć 14-latka, ojciec z zarzutem zabójstwa. Wstępne wyniki sekcji zwłok

Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 45-latka, który usłyszał zarzut zabójstwa swojego syna w hotelu w Białym Dunajcu (Małopolska). Ze względu na stan zdrowia będzie on przebywał w szpitalu więziennym. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci 14-latka była rana cięta szyi.

Śmierć 14-latka, ojciec z zarzutem zabójstwa. Mężczyzna trafił do aresztu

Ojciec usłyszał zarzut zabójstwa

Ojciec 14-latka w asyście policji został w czwartek (22 sierpnia) o godzinie 13 doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Czynności trwały około dwóch godzin. Tuż przed godziną 16 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała, że 45-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa. Podejrzany nie odniósł się do tego zarzutu.

Z informacji przekazanych w rozmowie z TVN24 przez ojca właścicielki pensjonatu, w którym znaleziono ciało chłopca, wynika, że dziecko miało podcięte gardło, a do zabójstwa miało dojść kilka godzin przed znalezieniem ciała. Chłopiec leżał w łóżku, był przykryty kołdrą.

Do zabójstwa 14-latka doszło w Białym Dunajcu

Rodzina miała "Niebieską kartę"

- Wystąpiły nieprawidłowości w rodzinie w 2022 roku, została założona Niebieska Karta i po jakimś czasie, ponieważ problemy nie ustawały, skierowaliśmy sprawę do prokuratury. Ojciec nie stracił praw rodzicielskich, nie miał ich ograniczonych, ale sąd zdecydował, że dziećmi opiekowała się będzie babcia - poinformował.

Dyrektor siedleckiego MOPR pytany o to, czy w ostatnim czasie do placówki docierały sygnały o tym, że w rodzinie dzieje się coś złego, zaprzeczył.

- Skłanialiśmy się ku temu, ku stanowisku kuratora sądowego, aby najpierw przebadać zarówno dzieci jak i ojca w specjalistycznej placówce pod kątem więzi, zarówno dzieci w stosunku do ojca jak i ojca w stosunku do dzieci. To była nasza taka sugestia - dodał.